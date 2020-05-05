蘭嶼首批11家民宿獲合法登記 可參與補助紓困

台東縣蘭嶼因全島都是原住民保留地，建物未取得使用執照，導致島上民宿不合法，經交通部修訂民宿管理辦法和縣府輔導下，目前已有11家民宿取得合法登記，也可參與紓困專案。

蘭嶼因全島都是原住民保留地，早期無法登記私有土地，建築物因而無法取得使用執照，導致島上的120多家民宿無法取得合法登記。

交通部觀光局民國106年修訂民宿管理辦法第5條，民宿建築物設施，應符合地方主管機關基於地區及建築物特性，會商當地建築主管機關，依地方制度法相關規定制定自治法規。

台東縣政府108年協助蘭嶼鄉民取得建築執照，只要建築物結構安全鑑定合法標準，皆可取得建築執照和使用執照，進而登記為合法民宿。

截至今年4月底，蘭嶼已有11家民宿取得合法登記，縣府今天也公開頒發合法登記證給業者，讓蘭嶼的民宿經營進入歷史嶄新的一頁。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳表示，經過1年來的努力，終於讓蘭嶼開始有合法民宿，第一批已有11家通過，後續還會持續輔導，使蘭嶼旅宿逐漸步入常軌。

縣長饒慶鈴表示，民宿合法化後，除了能保障遊客與業者的權益，過去交通部觀光局實施的國旅補助、擴大秋冬旅遊，以及現在因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的紓困專案，蘭嶼合法業者也都能參與並獲得支持。

饒慶鈴進一步指出，今年將持續輔導民宿合法，並且擴及至本島的山地鄉原住民族地區，包括達仁鄉、金峰鄉、海端鄉、延平鄉等等。待輔導機制逐漸成熟，縣府將選取「已輔導合法之業者」當作學習標竿，鼓勵所有業者循相同模式，只要備妥相關文件，就可以申請民宿合法化。