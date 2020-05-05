台東便民政策 繳交路邊停車費手機就能搞定

台東縣政府再推便民新措施，結合電子支付， 民眾東市區路邊停車繳費，不只可用台東獨有的虛擬台東金幣繳交停車費，5月再結合LINE Pay、車麻吉、Pi 錢包、街口支付4家行動支付工具，讓民眾選擇，只要綁定車號，隨時隨地可用手機繳交停車費，讓停車繳費進入數位時代。

台東縣政府8年前自行開發TTPush APP，用來宣導政策，為鼓勵民眾下載用及閱讀各種政策宣導，設計了問卷單元，民眾須詳看政策內容，再回答問卷，答案全對就能獲得5至50枚不等「台東金幣」，每10枚台東金幣等值新台幣1元，民眾可以累計金幣，用來到縣府簽約商家購物、用餐等。

縣府自107年10月起，增加TTPush台東金幣抵扣停車費功能，且在繳費截止日前，民眾還會收到催繳推播訊息，避免民眾因遲交被催繳，多付行政作業費，獲得許多台東民眾好評。