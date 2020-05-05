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台東縣府輔導突破障礙 沒合法民宿的蘭嶼今11家立案
台東離島蘭嶼過去因全島土地都原是保地， 許多既存房子無法取得建照與使用執照，島上沒有合法民宿，在縣府與地方各界努力爭取下，中央修改民宿設置相關法規，島上已有11家合法民宿通過立案，今上午由台東縣長饒慶鈴頒贈合法民宿登記標識。
蘭嶼月台民宿業者夏曼．陳明輝說：「我非法偷跑15年，如今取得合法立案，10年前我就申請合法立案，因沒有建照及使照，無法如願，期間還有結構技師找我遊說，只要20萬元就能幫我立案，還好我沒答應，因賺沒這麼多，很感謝縣長及縣府協助，如今我一毛錢都不花，就通過立案。」
台東縣政府交觀處表示，蘭嶼全島幾乎都是國有地及原住民保留地，鄉民世居島上，早在政府頒布土地使用分區、都計法令前，房子就已存在，但經營民宿須有建照及使照，島上民宿無法合法，近兩年觀光局推出國旅、秋冬旅遊補助紓困，島上民宿不能適用，很多遊客因此打消到蘭嶼度假計畫，業者叫苦。
饒慶鈴表示，觀光局在106年修訂民宿管理辦法，縣府也訂定台東縣原住民族地區建築物結構安全鑑定標準，讓既存民宿業者只要取得結構安全證明文件，就能申請合法立案，目苛島上有25家民宿，經去年縣府交觀處輔導，已有月台、優遊、海波浪、星夜及古魯等11家民宿日前通過合法立案。
饒慶鈴說，民宿合法後，除能保障遊客與業者的權益，過去交通部觀光局實施的國旅補助、擴大秋冬旅遊，以及現在因新冠肺炎的紓困專案，蘭嶼合法業者都能參與並獲得支持；未來縣府輔導民宿合法將擴及達仁、金峰、海端、延平等鄉。
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