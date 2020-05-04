慰勉藥師防疫辛勞 宜市公所贈石敢當鎮煞

各地健保特約藥局因武漢肺炎疫情期間販售防疫口罩，相當辛勞。為慰勉藥師們辛苦，宜蘭市公所今天致贈150個石敢當文創公仔給縣內各藥局，希望藥師們工作順心平安。

宜蘭市長江聰淵與宜蘭縣藥師公會理事長楊永安，上午在國立陽明大學附設醫院新民院區旁的老樹廣場，向當地石敢當石像祭拜，祈求國內早日脫離武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情。

江聰淵受訪說，宜蘭市為蘭陽平原首善之區，開發期程早，其中舊城區的東門里經市公所調查，社區內的石敢當數量為縣內最多。根據台灣傳統的民間信仰，石敢當能「止風、制煞、鎮邪、拍穢」。

他表示，各地健保特約藥局近來協助販售防疫口罩，相當辛勞。為給予宜蘭各藥局的藥師支持的力量，市公所特別製作150個高約6公分的石敢當文創公仔，後續將透過宜蘭縣藥師公會轉交給各藥師，希望能安定他們的人心，祈求工作順心平安，台灣防疫成功。