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新冠疫情緩和 台東縣今天傍晚宣布加碼獎勵團旅

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東縣即時報導
台東縣宣布今年第十屆台灣國際熱氣球嘉年華活動，按預定期程在今年7月11日至8月30日舉辦。圖／本報資料照片
台東縣宣布今年第十屆台灣國際熱氣球嘉年華活動，按預定期程在今年7月11日至8月30日舉辦。圖／本報資料照片

國內新冠疫情趨緩，已連續22天零本土案例，台東縣也著手準備拚觀光，縣交觀處長余明勳繼今天宣布熱氣球嘉年華如期在7月11日舉行，下午5點更宣布加碼獎勵旅行社今年11月10日前，帶團來台東旅遊，依團員人數，縣府送每位團客一份禮物，從免費遊園券到熱氣球繫留體驗券不等。

台東縣政府今天舉辦全國觀光業者交流與媒合活動，請來國內10大旅行社與台東觀光業者交流媒合，介紹台東的旅遊資源、景點、縣府獎勵方案等，希望國內各大旅行社能規畫配套行程，把遊客帶進台東。

縣府交通及觀光發展處長余明勳上午宣布，今年第十屆台灣國際熱氣球嘉年華活動，按預定期程在今年7月11日至8月30日舉辦，活動天數從去年的45天增為51天。

今天下午5點活動結束前，他當場宣布利多，為鼓勵旅行社帶團來台東旅遊，不論是國內或國外團停留2夜以上，團員人數達20人至50人、51至100人、101至200人、200人以上，縣府依團客人數不同，分級給予不同獎勵。

獎勵內容為每人台東森林公園入園或富山護漁區入園票券；紅烏龍茶包小禮盒或紅藜米穀物酥等台東特色農產品四選一；阿美民俗村射箭竹筒炮免費體驗等台東特色遊程12選一；熱氣球繫留體驗（台灣熱氣球嘉年華期間不適用）等。

國內新冠疫情趨緩，已連續22天零本土案例，台東縣著手準備拚觀光，今天宣布加碼獎勵旅行帶團來台東旅遊。記者羅紹平／製表
國內新冠疫情趨緩，已連續22天零本土案例，台東縣著手準備拚觀光，今天宣布加碼獎勵旅行帶團來台東旅遊。記者羅紹平／製表

台東 熱氣球嘉年華 旅行社

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