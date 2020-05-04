花蓮縣府添購5輛交通車 讓特教生上下學更便利

花蓮縣有約1900名特教生，由縣府向教育部申請1580萬元經費，為特教生新購5輛交通車，提供中原、明恥、鳳林、光復及新城國小5校使用，交通車有14個座位、輪椅停放區和升降機，方便身障生上下車。縣府考慮下半年再爭取1輛學前特教車，讓孩子們上下學更便利。

花蓮縣府今天舉辦交車典禮，由議員吳建志試乘輪椅升降機，認為整體「很穩」；花蓮縣長徐榛蔚到車內測試輪椅移動靈活度，讚譽有加。

明恥國小校長陳俊仁表示，這次採購車輛是中型巴士，車身全長6.99公尺，車寬2.08公尺，車高2.63公尺，有14個座位加輪椅停放區，車內配備有行車輔助系統、倒車螢幕、3個安全門以及動力輪椅升降機，這次5校聯合組成採購小組，透過討論規畫，選出最適合的車輛與配備。

教育處長李裕仁指出，花蓮縣有10輛特教車，只要是10年以上的老車就會替換，因此這次特別更換5輛，今年還會有2輛學前特教車，也會持續爭取添購。特教車主要是跟教育部申請經費補助，縣府負責維護費、司機人事費及配合款等，因此合作購置特教車。