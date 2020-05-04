花蓮縣府添購5輛交通車 讓特教生上下學更便利
花蓮縣有約1900名特教生，由縣府向教育部申請1580萬元經費，為特教生新購5輛交通車，提供中原、明恥、鳳林、光復及新城國小5校使用，交通車有14個座位、輪椅停放區和升降機，方便身障生上下車。縣府考慮下半年再爭取1輛學前特教車，讓孩子們上下學更便利。
花蓮縣府今天舉辦交車典禮，由議員吳建志試乘輪椅升降機，認為整體「很穩」；花蓮縣長徐榛蔚到車內測試輪椅移動靈活度，讚譽有加。
明恥國小校長陳俊仁表示，這次採購車輛是中型巴士，車身全長6.99公尺，車寬2.08公尺，車高2.63公尺，有14個座位加輪椅停放區，車內配備有行車輔助系統、倒車螢幕、3個安全門以及動力輪椅升降機，這次5校聯合組成採購小組，透過討論規畫，選出最適合的車輛與配備。
教育處長李裕仁指出，花蓮縣有10輛特教車，只要是10年以上的老車就會替換，因此這次特別更換5輛，今年還會有2輛學前特教車，也會持續爭取添購。特教車主要是跟教育部申請經費補助，縣府負責維護費、司機人事費及配合款等，因此合作購置特教車。
徐榛蔚說，縣府重視身心障礙學生就學權利，爭取編列相關預算，減輕家長經濟負擔，讓學生安心就學；至於不方便到校上學者，也有特教巡迴輔導員輔導在家自學。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言