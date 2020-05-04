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抹茶山停車場今非假日也爆滿 網友揭真相

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天是平常日，前往抹茶山的五峰旗停車場竟然也爆滿，啟動車流總量管制。有網友點出真相，宜蘭人忍了3天，今天總要出來走走抹茶山。圖／縣政府提供
今天是平常日，前往抹茶山的五峰旗停車場竟然也爆滿，啟動車流總量管制。有網友點出真相，宜蘭人忍了3天，今天總要出來走走抹茶山。圖／縣政府提供

抹茶山人氣爆紅，山下的五峰旗停車場一到假日就爆滿，五一連假中前兩天上午8點多就啟動停車總量管制，但最後一天收假日反倒正常。今天平常日停車場竟又爆滿，網友點出真相，假日的抹茶山大多是外地客，宜蘭人利用平常日去，都「忍3天了」，今天爆滿原因是平假日分流概念。

位於宜蘭礁溪鄉的抹茶山也就是聖母登山步道的終點站，以前人氣還沒有這麼旺的時候，平常大多是運動健身的步道，另外有人想要爬百岳，也會來到這裡練腳力，開車來選擇的停車空間包括山下的五峰旗停車場、溪床旁邊，甚至也有人停在道路兩旁。

自從疫情以來，很多人走向空氣好的大自然山間，加上網路推薦介紹，最近一個多月來前往抹茶山的遊客越來越多，尤其是假日期間，抹茶山的觀景平台擠滿密密麻麻的人潮，人聲吵雜被諷刺像「菜市場」，就連拍個照也要排隊。

五一連假，抹茶山人潮依舊，五一假期第二天被中央補列入1968警示點。五峰旗停車場採取總量管制，215個停車位只要停滿50%，也就是停進107個停車位就啟動管制。前兩天上午8點多停車場爆滿，最後一天收假日遊客大多回去準備上班，當天停車場反而還有空位。

但令人奇怪的是，今天是平常日，遊客回去上班了，原本預計不會滿的停車場，卻又在上午啟動車流總量管制。

停車場爆滿照片被貼上網後，引起討論。有網友表示，「宜蘭人在五一連假， 忍3天了，難道今天不能出來走抹茶山？」也有人說，「登山客自動分流了，假日的抹茶山是外地人的，平常日才是宜蘭人的」，「現在路邊停車會被取締，大家乖乖停到五峰旗收費停車場，107個停車位很快就停好停滿」。

今天是平常日，前往抹茶山的五峰旗停車場竟然也爆滿，啟動車流總量管制。有網友點出真相，宜蘭人忍了3天，今天總要出來走走抹茶山。圖／縣政府提供
今天是平常日，前往抹茶山的五峰旗停車場竟然也爆滿，啟動車流總量管制。有網友點出真相，宜蘭人忍了3天，今天總要出來走走抹茶山。圖／縣政府提供

停車場 連假

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