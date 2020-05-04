多功能車消毒花蓮火車站 公所攜手民間防疫大作戰

防疫工作不間斷，花蓮市公所今天在花蓮火車站廣場噴藥消毒，1家機械公司特地支援多功能作業車協助噴藥，市長魏嘉賢感謝民間力量，減輕清潔隊人力負荷及時間。

五一連假期間，有不少人出門旅遊。由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在花蓮維持零確診紀錄，旅遊人潮湧入，讓花蓮多處景點成為中央警示的熱點。

花蓮市公所表示，昨天深夜已派員先在市區金三角與舊鐵道行人徒步區等商圈執行街道消毒工作，今天上午將消毒的範圍移至花蓮火車站東站與西站出口。

清潔隊人員負責車站前綠地、商店街旁街道以及機車停車場，機械公司則支援1台多功能作業車協助執行消毒工作。

魏嘉賢指出，這家花蓮的機械公司於兩年前0206震災時，出動大型機具協助倒塌大樓的拆除作業，讓市容很快恢復；這次面臨武漢肺炎疫情的威脅，主動提出支援計畫。由於到訪花蓮市的人潮比其它鄉鎮多，因此市公所必須以快速的方式來執行市區消毒作業，才能降低感染風險。

執行消毒的人員最怕天氣炎熱，他們身穿防護衣密不透風，又要拉著管線沿著街道噴灑，工作時間不短，體力消耗大。改用多功能車後，能大面積噴灑縮短工作時間，噴灑設備還可依環境需求調高或降低，工作人員只需開車操作就能完成。