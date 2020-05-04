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糙齒海豚擱淺胃部有垃圾袋 獸醫師嘗試取出失敗死亡
一隻保育類糙齒海豚被人發現在桃園市大園海岸擱淺，中華鯨豚協會志工將牠送到基隆八斗子漁港救傷站救治。市府今天表示，獸醫師以胃視鏡檢查發現塑膠袋等垃圾物，昨天注射鎮定劑準備取出時，海豚死亡，隨後解剖留下相關病理資料，供未來鯨豚研究及醫護參考。
桃園市大園區潮音海風車海岸5月1日出現海豚擱淺，中華鯨豚協會和市府人員多次嘗試協助牠游返大海，但一直又被海浪打回岸際，決定將海豚搬運上車，當晚送往八斗子漁港鯨豚救傷站治療。
基隆市政府產業發展處海洋及漁農科長蔡馥嚀今天說，昨天胃視鏡檢查發現疑似人工塑膠物品，加上胃液PH值在5到6間不正常，獸醫師決定先嘗試取出胃內人工物，但在注射鎮定劑後，糙齒海豚因身體不適開始掙扎，約20分鐘後死亡。
獸醫師隨後解剖，發現海豚的肺、腎、胃、肝臟和心臟等臟器，幾乎都有輕重不等的病變，胃潰瘍處已有寄生蟲窩，尾椎骨骼也有組織病變，判斷即便長期收容，恐也很難治癒。
蔡馥嚀說，救援團隊已盡了最大的努力，可惜宣告失敗。從決定收容到完成最後一個病理樣本取樣，團隊在每一個階段的處置，對參與救援的志工來說，都是非常珍貴的海洋生命教育過程，並希望有助未來的保育行動。
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