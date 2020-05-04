平日也湧人潮 宜蘭五峰旗再啟動停車總量管制

宜蘭縣抹茶山近來爆紅，假日為防疫總需實施車輛總量管制，但今天平日山下停車場再度啟動流量管制。縣政府指出，警方近來加強取締山下路邊違規停車可能是停車場車多原因。

宜蘭縣礁溪鄉抹茶山近來在防疫期間吸引民眾前往踏青，出現大量人潮群聚情況。

為加強防疫，縣府在山下的停車場啟動總量管制，當地原有215個停車位，只要車輛停到總數一半，也就是112個車位時，就暫時關閉，建議遊客改到其他景點；轄區警方也針對山下路邊或是五峰旗風景特定區入口前的道路兩側，加強取締違規停車。

這項防疫措施上路後，假日時總在上午不到8時就啟動管制，但今天平日上午近11時，又再度啟動管制。

宜蘭縣工商旅遊處長李東儒向中央社記者表示，若以1車承載4人推估，這處停車場實施管制後，就可能吸引約450人；因這處停車場有部分遊客會前往五峰旗風景特定區，其他前往抹茶山，加上兩地都屬戶外空間，因此兩地確實人數較難掌控，但縣府與林務局都會加強宣導遊客要防疫，彼此保持社交安全距離。

宜蘭縣政府指出，當地平日人潮主要為縣內民眾，非假日時還是有許多縣民前往踏青，但過去沒有疫情時，平日停車場停車數沒有今天多。今天停車場再度實施管制很有可能是抹茶山近來爆紅，加上許多車輛近來比較遵守交通規則，將車輛停入停車場，以免被罰有關。

礁溪警方表示，五峰旗風景特定區入口前的道路兩側，原本就設有禁止停車標誌，警方在過去會不定時前往取締，近日不分平假日也會加強取締，呼籲用路人遵守相關規定。