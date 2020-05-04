花蓮市公所用多功能車消毒 省時省力提升效率

五一連假結束，花蓮市公所今天在花蓮車站東站廣場消毒，特別利用由民間企業提供的多功能車執行清潔工作，不但減少人力，只需1人操作，噴灑藥劑時間比平時縮減一半，減輕清潔隊員工作負擔，花蓮市公所評估，未來添購約100萬的多功能車，提升工作效率。

花蓮市長魏嘉賢表示，每次消毒都要出動一組4至5位以上，耗費人力時間，現在有業者提供多功能車，今天第一次試用，能克服地形限制，並將人力縮減至1至2人，快速大面積消毒；尤其現在清潔隊工作繁重，在大熱天裡還要穿防護衣，很容易中暑，有這輛車消毒會十分省力。

魏嘉賢說，以花蓮車站前廣場為例，大約有300公尺，一般人力要花半小時消毒，若用多功能車大概10分鐘就解決，且噴灑很平均。這次提供車輛的鴻盛公司在0206震災時也幫了不少忙，很謝謝他們。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展指出，經評估可減少5名清潔隊人力，同時噴灑藥劑時間比平時縮減一半，尤其多功能車體積小，還能拉管子出來針對小範圍區域消毒，速度又快。