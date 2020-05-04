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花蓮市公所用多功能車消毒 省時省力提升效率

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所在花蓮車站東站廣場消毒，特別利用由民間企業提供的多功能車執行清潔工作，不但減少人力，噴灑藥劑時間比平時縮減一半。記者王思慧／攝影
花蓮市公所在花蓮車站東站廣場消毒，特別利用由民間企業提供的多功能車執行清潔工作，不但減少人力，噴灑藥劑時間比平時縮減一半。記者王思慧／攝影

五一連假結束，花蓮市公所今天在花蓮車站東站廣場消毒，特別利用由民間企業提供的多功能車執行清潔工作，不但減少人力，只需1人操作，噴灑藥劑時間比平時縮減一半，減輕清潔隊員工作負擔，花蓮市公所評估，未來添購約100萬的多功能車，提升工作效率。

花蓮市長魏嘉賢表示，每次消毒都要出動一組4至5位以上，耗費人力時間，現在有業者提供多功能車，今天第一次試用，能克服地形限制，並將人力縮減至1至2人，快速大面積消毒；尤其現在清潔隊工作繁重，在大熱天裡還要穿防護衣，很容易中暑，有這輛車消毒會十分省力。

魏嘉賢說，以花蓮車站前廣場為例，大約有300公尺，一般人力要花半小時消毒，若用多功能車大概10分鐘就解決，且噴灑很平均。這次提供車輛的鴻盛公司在0206震災時也幫了不少忙，很謝謝他們。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展指出，經評估可減少5名清潔隊人力，同時噴灑藥劑時間比平時縮減一半，尤其多功能車體積小，還能拉管子出來針對小範圍區域消毒，速度又快。

鴻盛建機總經理徐清航說，自己是花蓮人，這輛多功能車是從芬蘭進口，車型多元，可切換各種接頭進行不同作業，就可同時擁有鏟裝車、抓斗車、挖土機、消毒車、高壓清洗機、掃街車等，可包括洗地、消毒、掃地及推土等功能；車寬約150公分，可進出小巷弄，迴轉時也不用大空間，甚至只要有汽車駕照就可駕駛，時速最高可到30幾公里。

這輛多功能車是從芬蘭進口，可切換各種接頭進行不同作業。記者王思慧／攝影
這輛多功能車是從芬蘭進口，可切換各種接頭進行不同作業。記者王思慧／攝影
若遇到狹小或車輛無法抵達的地方，還可拉管出來用人力消毒。記者王思慧／攝影
若遇到狹小或車輛無法抵達的地方，還可拉管出來用人力消毒。記者王思慧／攝影
花蓮市公所評估，未來添購約100萬的多功能車，提升環境清潔工作效率。記者王思慧／攝影
花蓮市公所評估，未來添購約100萬的多功能車，提升環境清潔工作效率。記者王思慧／攝影

魏嘉賢 駕照

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