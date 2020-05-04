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國內最大珊瑚觀光工廠撐不住了 綺麗暫停營業

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
綺麗珊瑚博物館展出各式珍奇寶石，入口處一根號稱世界最長的木化石是「鎮館之寶」，長達36公尺，以20節段呈現；但博物館現在暫停營業，看不到了。本報資料照
綺麗珊瑚博物館展出各式珍奇寶石，入口處一根號稱世界最長的木化石是「鎮館之寶」，長達36公尺，以20節段呈現；但博物館現在暫停營業，看不到了。本報資料照

新冠肺炎疫情重創百工百業，曾經風光一時、國內最大珊瑚品牌的綺麗珊瑚博物館觀光工廠，最近也撐不住，暫停業營2個月，至於何時可以恢復？公司回應尚無時間表，要視疫情的情況而定。

國內提到珊瑚，一定會想到綺麗集團，綺麗在2017年6月大手筆在宜蘭利澤工業區買下16公頃土地，打造國內最大的玉石珊瑚觀光工廠，展區入口一根號稱世界最長的木化石，長達36公尺，重14公噸，以20節段呈現，是「鎮館之寶」，裡頭展出台灣珊瑚、碧玉、藍寶及世界各地奇珍異石，讓人大開眼界。

綺麗珊瑚博物館觀光工廠以陸客及國際觀光客為主，董事長洪明麗17歲時就來到宜蘭縣南方澳，做起珊瑚原料買賣，從宜蘭發跡，所以回宜蘭打造她的珊瑚寶石王國。

兩年前設立時，陸客就有減少趨勢，後來受到兩岸政策衝擊愈大，更難經營，過年後遭受疫情影響，雪上加霜，不得已出售部分資產，最近觀光工廠的團客散客都沒了，有時連1個客人也沒有，2月份先是周休二日，4月下旬暫訂營業，但官網未見公告。

綺麗珊瑚集團總經理龍剛表示，他們的確暫時休息，時間就一、兩個月，等到疫情穩定後，再重新對外開放；但公司內部高層也有人說，暫訂營業3個月。

不僅綺麗珊瑚博物館的狀況慘，縣內其它很多觀光工廠的績優生也叫苦連天。宜蘭縣觀光工廠協會理事長陳勝騰表示，目前得知有些觀光工廠的營業額直線下滑，狂掉九成，遭受衝擊的程度是前所未見，即使祭出優惠措施，拉抬的效果十分有效。

2年前曾經風光開幕的綺麗珊瑚博物館，打造國內規模最大的珊瑚觀光工廠，但是難抵這波疫情衝擊，暫停營業了。本報資料照
2年前曾經風光開幕的綺麗珊瑚博物館，打造國內規模最大的珊瑚觀光工廠，但是難抵這波疫情衝擊，暫停營業了。本報資料照

珊瑚 觀光工廠 疫情

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