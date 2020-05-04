熱氣球嘉年華延至7／11 規模大小視疫情而定

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳今天宣布，第10屆台灣國際熱氣球嘉年華將延至7月11日至8月30日舉辦；不過規模大小將視疫情發展而定。

國際熱氣球嘉年華已是台東夏天年度盛事，今年活動原訂今年6月27日至8月16日登場，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延期至7月11日至8月30日舉行。

台東縣政府表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，邀請國外造型球來台參加，來台和返回都必須遵循自主隔離14天的規定，有些國外球主顧慮這一點，會考慮是否參加。如果國外的熱氣球不願意來，將以國內的熱氣球為主，恐怕規模就會較小。

台灣疫情趨緩，台東縣政府交觀處今天舉辦全國觀光業者交流與媒合活動，處長余明勳簡介台東旅遊特色，說明今年熱氣球活動仍舉行，但會遵守並落實執行中央流行疫情指揮中心各項防疫規定。