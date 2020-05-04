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昨天地震成功鎮12骨灰甕毀損 公所負責善後將舉辦法會
昨天上午11點24分40秒，台東縣成功鎮東方外海發生芮氏規模5.9有感地震，長濱及成功測得震度4級，地震時間短未傳重大災情，但造成成功鎮第九公墓孝思堂4樓及5樓共有12個骨灰甕（罈） 傾倒毀損，有的骨灰撒在地上。家屬怨先人骨灰都摻合在一起，公所今承諾全責善後，在舉辦法會後再放回。
成功鎮公所昨晚9點緊急在鎮公所臉書標記「覺得難過」貼文：成功鎮第九公墓孝思堂4樓及5樓部分櫃位，共計12甕傾倒毀損；孝思堂管理人員已於第一時間緊急處理，暫時移放至安全處所，並通知家屬前往查看確認，會盡力協助恢復先人櫃位（甕）。
鎮公所今天表示，因為配合清明節掃墓及五一連假，方便民眾祭拜，所以櫃位沒上鎖；毀損的亡者骨灰甕，鎮公所全責善後，賠新骨灰甕，並舉辦法會儀式後放回原位，慰藉亡靈。
有網友將骨灰甕摔落破碎一地的照片貼上臉書社群，引起許多民眾關心，有人質疑說「平常不是都該鎖上嗎？祭祀的節日也過去了，照理來說應該都要是鎖上」。
有家屬擔心自己過世親友的骨灰受損，昨天想去查看，「昨天靈骨塔未開門 ，焦急地想要趕快去看看，卻撲空」。也有人嘆，「亡者骨灰都摻合在一起了」。
卑南鄉長許文獻表示，卑南鄉內朝安堂骨灰甕完好無損，因921地震後，除骨灰甕周邊會黏上速力康固定，櫃位小門上鎖，且新增骨灰甕都要加裝內膽，至於骨灰甕與櫃位小門之間也加裝一條橫桿防骨灰甕傾倒，一般有民眾祭祀先人時都須登記，由管理人員拿鑰匙帶路開啟，民眾離去後立即上鎖。
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