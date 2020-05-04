影／疫情緩重振觀光 台東熱氣球活動今宣布7/11登場

新冠疫情重創全台觀光業，如今疫情趨緩，為了重振台東縣觀光產業，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳今天上午宣布，今年第十屆台灣國際熱氣球嘉年華活動將按預定期程舉行。

國際熱氣球嘉年華已成台灣夏天年度盛事，今年活動原訂今年6月27日至8月16日登場，因應新冠肺炎疫情及配合今年暑假延後2周並減少2周，今年台東熱氣球嘉年華延期至7月11日至8月30日舉辦，活動天數從去年的45天增為51天。

今年台東熱氣球嘉年華前陣子因受全球新冠疫情影響，邀請國外造型球參與有困難，曾一度傳出「考慮取消是選項」，不過， 明勳今天宣布今年熱氣球活動照常舉行，但仍會遵守並落實執行中央疫情指揮中心各項防疫規定。

台東縣政府交觀處今天舉辦全國觀光業者交流與媒合活動，上午10時許，余明勳致詞時，作了上述宣告，振奮在場全國性10家旅行社及20餘家台東在地觀光旅宿、伴手禮業者代表，不過，台東縣長饒慶鈴在余明勳之前上台致詞，卻未宣布「熱氣球活動將照常舉辦」一事，而是由余明勳對外宣布。

饒慶鈴說，新冠疫情重挫國內觀光業，台東很幸運保持零確診，如今國內疫情趨緩，台東土地占全國的1/10，人口只有全國的1%，是全國人口密度最低的地方，台東有陽光、美好的山水，最低密度人口，是最適合國人旅遊的地方，縣府已爭取許多中央補助，希望國內旅行社及國人多來台東旅遊觀光，紓解新冠疫情帶來的壓力。