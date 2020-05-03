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壯圍低窪遇雨成災 縣府爭取3億元建抽水站及分洪道

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府最近向中央爭取3億元經費，將興建壯圍抽水站及分洪道，預計112年完工，可有效解決沿海低漥地區水患。圖／縣府提供
宜蘭縣政府最近向中央爭取3億元經費，將興建壯圍抽水站及分洪道，預計112年完工，可有效解決沿海低漥地區水患。圖／縣府提供

宜蘭壯圍鄉早年從事養蝦等水產養殖，風光一時，後來遇上蝦病變後紛紛棄養，由於臨海地勢地窪，又超抽地下水，經常遇雨成災，颱風來時更是水鄉澤國。縣政府最近向中央爭取3億元經費興建抽水站及分洪道，預計112年完工，可有效解決水患。

壯圍抽水站完工後，每秒可以排水18公噸，而且縣政府打算要在縣民大道底下埋設一條長達一公里多的分洪道接到壯圍鄉，截走易水區的壯圍舊港排水，未來可以解決壯圍鄉宜蘭河以南的淹水問題。

壯圍鄉位於蘭陽平原東側，緊鄰沿海，自從國道5號高速公路通車後，也成為宜蘭縣發展快速區域之一。因壯圍都市計畫區位於宜蘭河堤後排水區，加上下游局部地勢低窪及大雨期間舊港排水外水位頂托，所以市區排水能力受到限制，在縣民大道一帶較易發生積水情形。

縣府透過前瞻計畫爭取到3億元，將進入規畫後啟動工程，縣長林姿妙今天與縣議員及村長了解抽水站等建狀況。

水利資源處表示，抽水站及分洪道完成後，將市區水量用分洪道截流，再以機械排水方式直接排入宜蘭河，減輕下游低窪地區積水情形，更能在颱風來襲時發揮抽排水功能，運轉後可保護都市面積144.7公頃及下游村落約10公頃、4千多名居住人口，效益很大。

颱風 林姿妙 國道

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