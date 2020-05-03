壯圍低窪遇雨成災 縣府爭取3億元建抽水站及分洪道

一群來自法國的神父，在台灣最偏遠的東海岸默默奉獻超過半個世紀，國立自然科學博物館將這群牧者無私的愛，以文字和影像留存下來，出版「台灣東海岸的法國牧者」新書。花蓮玉里天主堂神父劉一峰昨說「感動、感謝」，藉著這本書，讓他們的存在不會被忘記。

2020-05-02 23:20