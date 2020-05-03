解決低窪積水 宜蘭壯圍分洪道預定112年完工

宜蘭縣政府今天表示，為解決宜蘭壯圍低窪因豪雨積水問題，縣府已於2年前爭取到前瞻基礎建設計畫約新台幣3億元經費，預定明年起施作分洪道與抽水站工程，民國112年完工。

宜蘭縣長林姿妙今天上午前往壯圍鄉，視察即將在明年開工的分洪道與抽水站工程，由縣府水利資源處長李岳儒簡報。

李岳儒表示，壯圍鄉位於蘭陽平原東側，也是宜蘭河堤後段排水區，過去當地低窪地區常因大雨或颱風積水。縣政府及鄉公所於民國100年1月完成「宜蘭縣壯圍鄉雨水下水道系統檢討規劃」，並提出配合都市發展的水利建設計畫後，於民國107年順利爭取到前瞻基礎建設計畫約3億元經費。

李岳儒說，在爭取經費後，明年起將在縣民大道底下設置分洪道，並於壯圍建置抽水站，預定民國112年完工。

林姿妙表示，壯圍鄉分洪道與抽水站完工後，除可解決大雨時通水能力不足的問題，減輕下游低窪地區積水情形，也希望能在颱風來襲時發揮抽水與排水功能，為縣民創造安全與好生活。