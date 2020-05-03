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五一連假花蓮住房率6成 約增加6％臨時客入住

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
東大門夜市五一連假人潮不如預期，為加強防疫，夜市已裝設熱顯像儀量體溫。圖／報系資料照
東大門夜市五一連假人潮不如預期，為加強防疫，夜市已裝設熱顯像儀量體溫。圖／報系資料照

今年五一連假人潮不如清明連假，花蓮東大門夜市等6處人潮警示區，近3日都是綠燈，住房率僅約6成，夜市買氣也低迷，不過連假時有臨時客入住，才讓業者鬆口氣。旅宿業者說，估計除了政府鼓勵民眾在家防疫，也因為勞動節公務人員及學生都要上班上課，天數只有3天2夜，出遊人潮本來就少。

五一連假花蓮各飯店住房率，比前一周平均成長1至3成，整體住房率僅約5至6成，不過可能出遊人數少，又多是自駕者，臨時入住旅客有增加趨勢。花蓮市區有知名飯店後2天未訂房的散客約占6％，大多為自駕客；位處中南區的飯店，住房率也趨近6成，還有業者推出防疫自駕省油資住房專案，吸引臨時客入住。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，五一連假住房率約有5、6成，與清明連假差3、4成左右，認為政府鼓勵民眾在家休息，且五一連假只有3天2夜，只有勞工休假，因此出遊人潮本來就不多。

交通部的「高速公路1968」APP人潮警示系統，花蓮警示點包括七星潭、東大門觀光夜市、新天堂樂園、鯉魚潭（山）觀景台、遠雄海洋公園、怡園度假村等6處，在連假期間尖峰時段均是綠燈，就連遊客愛逛的東大門夜市的人潮也不如預期。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，五一連假夜市人潮狀況就像平日的周末，遊客基本上以外地客為主，本地客除了帶外地朋友來才會逛，但買氣很低迷，不像清明連假。他強調，夜市已裝設熱顯像儀量體溫，遊客都有戴口罩，也遵守規定，統一由規定出入口進出。

花蓮縣政府指出，連假前已針對各大景點消毒，針對6處警示點在連假3天清潔，也增派警力，疏導東大門夜市等知名景點周邊路口交通，連假結束後將進行環境清潔消毒作業，做好防疫工作。

連假 夜市 口罩

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