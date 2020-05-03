花蓮葛鬱金節因疫情取消開幕 體驗活動採分流管制

每年花蓮織羅部落葛鬱金節總是吸引許多民眾參加，不過因為新冠肺炎疫情，今年取消大型開幕及行銷活動，不過仍舉辦農事體驗活動。負責輔導的水保局決定，今年的開幕活動延後到7月，首次分5個梯次體驗活動做分流，可以減少群聚感染的風險，讓來的遊客也可以比較放心。

葛鬱金又名竹芋、粉薯，消失在織羅部落近30年，主要食用部位是在地下的棒狀塊莖，外皮呈淡黃、白色，有豐富的澱粉，也能磨粉，做成零食、粿條、勾芡的調味料等，可說是最古早的太白粉。

今年葛鬱金節因疫情關係，第一次延長活動日程，體驗活動一路從5月初的周末辦到5月底，遊客動手做葛鬱金飯糰、紅蔾酒釀、到田裡挖出葛鬱金及部落導覽等，讓更多人認識阿美族織羅部落。

水保局表示，今年的葛鬱金節因為受到新冠肺炎影響，在2、3月的時候，有跟部落開會討論是要延辦還是停辦，或是戴口罩照常舉行。後來考慮指揮中心指示，每個出入口管制，因此大家進出場時會量額溫，連口罩都已準備好，75％的酒精都有準備，也顧及來部落遊玩的遊客們、部落耆老的安全，並決定今年的葛鬱金節主要活動延後到7月。

在其他葛鬱金節活動的部分，雖然今年延期，但部落深度體驗，還是照常舉行。這次有5個梯次可做分流，不像主要活動1個場次就是幾百人，可以減少群聚感染的風險，讓來的遊客也比較放心。