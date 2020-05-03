影／藥燉排骨加臭豆腐成絕配 李丫哥有獨門湯頭

基隆信二路上的「李丫哥養生御膳」藥燉排骨肉大塊軟嫩，湯頭甘甜沒有藥味，而臭豆腐則是炸得外酥內軟，老闆李文榮推薦，來一碗藥燉排骨加上臭豆腐是絕配，保證夠味。他的手藝是以前隔壁剛好是賣藥燉排骨，吃久了就偷學起來了，現在自己開業就靠這一味闖出一片天。

「這家店藥燉排骨和臭豆腐是必點的，藥燉排骨吃起來熱乎乎的，肉很好咬，湯很甘甜，肉夠嫩，喝起來沒有酒精，也沒有藥味」，許姓顧客說起吃過的滋味頭頭是道，因為他一來再來，下班後常來吃。他還說，這家臭豆腐炸得剛剛好，外皮很酥，咬下去很軟嫩，像在吃嫩豆腐。

老闆李文榮表示，他的手藝是小時候隔壁剛好是賣藥燉排骨，吃久了就偷學起來了，加中藥的湯頭是關鍵，他加了他調配許久出來的秘方，所以才會與眾不同，其中有一味就是甘草，讓湯頭更甘甜。肉大塊又軟嫩是特色，都用當天的溫體豬肉。

「臭豆腐好不好吃，全看火候的掌握」，李文榮說，臭豆腐的來源都差不多，但為何有的好吃，有的很硬，全看炸的功力，他用快火炸得酥酥脆脆時起鍋，不能炸得太硬，「眉角」就是在這裡。吃臭豆腐要配他自己炒的辣醬更夠味，有不少顧客甚至是為了辣醬點臭豆腐的。

炸餛飩是很多顧客推薦，李文榮的太太是越南籍的，來台灣後在外面打工學來的，吃起來香酥脆，配飯下酒都很適合。有顧客說，老闆有時臉很嚴肅，其實他很善心，有困苦的人，他都是免費招待，能幫一個是一個。

陽春麵、滷牛腱、五花肉等家常菜都很有味道，老闆說，好不好吃就看手藝，吃飽又能吃巧，店名取養生御膳，就是要大家吃簡單的家常菜也能有養生御膳的感覺。