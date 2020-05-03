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五一連假台東金樽漁港停車場變露營區 民眾批誇張

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平/台東即時報導
台東金樽漁港停車場，五一連假竟成了民眾露營區，造成其他遊客無法停車。記者尤聰光/翻攝
台東金樽漁港停車場，五一連假竟成了民眾露營區，造成其他遊客無法停車。記者尤聰光/翻攝

五一連假民眾出遊散心，不過，卻有民眾，看到台東金樽漁港的秀麗風光，竟霸佔公有停車場，當成露營區，造成其他遊客無法停車。縣府表示，會加強勸導。

東海岸金樽漁港為台東熱門觀光景點，也是衝浪聖地，每逢周末大量外地車潮湧進，停車位供不應求，但當地居民發現，五一連假漁港旁的停車場常有民眾當作露營場地，甚至把樹當吊床、曬衣服，還有隨地大小便，停車場變的髒亂。

當地居民表示，漁港停車場不收費，成為外地客露營首選，常見許多露營車開進停車場露營，如果只停一晚那還沒關係，但一住就是連停2、3天，已影響到其他民眾的停車權益。

縣府表示，未來會加強宣導，並檢討規畫設置露營區塊，提供民眾使用。另警方表示，金樽漁港停車場非道路用地，民眾使用停車場露營，目前無法可罰，只能對柔性勸導。

金樽漁港停車場常有民眾當作露營場地，甚至把樹當吊床、曬衣服的場所。記者尤聰光/翻攝
金樽漁港停車場常有民眾當作露營場地，甚至把樹當吊床、曬衣服的場所。記者尤聰光/翻攝

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