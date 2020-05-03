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基隆舊漁會大樓變身文化園區委外營運 誠品也來看過

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
舊基隆區漁會大樓修復再利用工程進度略超前，基隆市文化局希望完工後，能成為和平島及北海岸間觀光路線的樞紐。記者邱瑞杰／攝影
舊基隆區漁會大樓修復再利用工程進度略超前，基隆市文化局希望完工後，能成為和平島及北海岸間觀光路線的樞紐。記者邱瑞杰／攝影

基隆區漁會5年前把列為歷史建築的舊區漁會大樓捐給市府， 基隆市文化局發包修復再利用。文化局說，包商開工後發現浴場遺構，檜木去漆後確認保存完好，更加印證保存大樓價值，希望未來能成為和平島及北海岸間觀光路線的樞紐。

位在正濱漁港的舊漁會大樓，土地屬國有財產署，區漁會只擁有建物產權，每年要付1百多萬元的地租。漁業繁華不再，區漁會在2015決議把大樓捐給市府。

文化局推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，舊漁會大樓經過調查研究、再利用規劃設計，也納入整合計畫，去年動工修復。

文化局說，舊利會大樓完成修復後，可串聯當地社區與周邊色彩屋、和平島考古遺址、和平島地質公園，成為具自然、產業、文化、歷史特色的觀光廊帶。

文化局表示，委外經營方案與修復工程同步作業，目前已獲財政部補助促進民間參與公共建設前置作業經費，舊漁會大樓未來將成為漁業產業文化園區，已有不少業者表達經營構想，包括誠品也來看過。

基隆市長林右昌日前到工地視察，得知修復過程中拆除增建結構件，又發現許多原始建築設計的亮點，例如找到浴場遺構、室內到屋頂的通氣口，此外木造結構仍很完整，去漆後發現檜木完好，更加顯示大樓歷史價值，證明保留是正確決定。

文化局表示，舊漁會大樓在1934年落成，舊稱「水產館」，是早年八尺門地區發展水產事業的核心，也是基隆少數保存完整的日本時代漁業產業建築。

日據時代水產館基隆水產支會經營，內部設食堂、理髮廳、浴場、珊瑚交易市場及貸款部等設施，頂樓還有氣象觀測所。國民政府來台後，海軍接收舊漁會大樓。基隆區漁會後來向軍方承購建物，成為區漁會辦公室，並分租漁業社團、漁販，曾讓正濱漁港成為台灣漁業重鎮。

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