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「東海岸牧者」 記錄法神父身影 無私的愛出書 劉一峰「感動感謝」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮報導
「台灣東海岸的法國牧者」新書昨在花蓮發表，科博館長孫維新（右起）、玉里天主堂神父劉一峰、花蓮縣長徐榛蔚、法國在台協會主任公孫孟出席。 記者王燕華／攝影
「台灣東海岸的法國牧者」新書昨在花蓮發表，科博館長孫維新（右起）、玉里天主堂神父劉一峰、花蓮縣長徐榛蔚、法國在台協會主任公孫孟出席。 記者王燕華／攝影

一群來自法國神父，在台灣最偏遠的東海岸默默奉獻超過半個世紀，國立自然科學博物館將這群牧者無私的愛，以文字和影像留存下來，出版「台灣東海岸的法國牧者」新書。花蓮玉里天主堂神父劉一峰昨說「感動、感謝」，藉著這本書，讓他們的存在不會被忘記。

巴黎外方傳教會在台灣東岸經營超過一甲子，「台灣東海岸的法國牧者」前半部以專家學者的四篇文章，探討外方會的影響與貢獻，並以劉一峰為例，探討外方會的社會扶助事業。而後半段，有劉一峰在內的17名神父在東海岸留存的影像，除了傳教，更多的是與當地居民的互動，像是參加部落豐年祭等，深入呈現這群外籍神父對融入部落的用心。書籍收入，將全數捐給劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會。

來台50多年，已歸化台灣籍的79歲劉一峰，秉持「沒有人是廢物，更沒有任何人該被放棄」的大愛，在玉里天主堂收容身心障礙人士，也長期照顧弱勢，大愛感動許多人，被暱稱為「玉里的法國爸爸」。

劉一峰也擔任此書的共同主編，新書付梓讓他覺得「感動、感謝」，感動是看到書裡面許多跟他在一起幾十年的同事、朋友都已經離開了，這些人都是他的老師，在台灣東部服務一輩子，也過了很喜樂的生活；他也感謝科博館出版這本書，讓大家不會忘記他們的存在。

劉一峰說，台灣是個慷慨的寶島，今年玉里天主堂回收場火災、還有宜蘭義大利籍神父呂若瑟因家鄉疫情向外界求助，都在短短幾天內收到台灣人的大力幫忙，「很多人說我們對台灣的貢獻很大，但我們在這裡得到的，遠比付出的多更多。」

自然科學博物館昨在花蓮福容大飯店舉辦新書發表會，科博館長孫維新、法國在台協會主任公孫孟、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人都出席。公孫孟說，這本書最珍貴的地方，是以詳實科學的方式，記錄遠從法國來的神父在當地的建設。

神父 法國 博物館

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