防疫期間不能抱人 台東林管處推抱樹活動

武漢肺炎防疫期間，人與人要保持安全距離，既然不能抱人那就來抱樹。林務局台東林管處鼓勵大家擁抱大自然，拍下自己抱樹的畫面就有機會獲得精美小禮物。

台東林管處表示，武漢肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間人與人要保持安全的社交距離，不能近距離接觸、也盡量不要到人潮聚集處，所以很多人選擇居家休閒支持防疫，但是在單一空間久了不免也會感覺悶悶的，冰島林業局鼓勵民眾：「不能抱人的話，就來抱樹吧」。

台東林管處也鼓勵民眾敞開胸懷擁抱大自然，一起來擁抱樹吧。

台東林管處表示，為慶祝台東林區管理處的粉專按讚人數超過5100人 及全國齊心努力防疫超過100天，並鼓勵大家走出戶外、敞開胸懷擁抱大自然，因此舉辦抽獎活動，獎品為「109木作之森」海報。

參加抽獎辦法，首先要在「林務局臺東林區管理處臉書粉絲專頁」按讚，接著分享這次活動貼文並標記2位朋友，然後加上一張拍攝抱樹的照片，活動至5月31日止。活動截止後10天內抽出20名得獎者。

立法委員劉櫂豪推薦抱樹的好地方是台東知本森林遊樂區，他說，在「心情可以放鬆，防疫不能鬆懈」的前提下，鼓勵大家可以到人潮不會擁擠、空氣流通的戶外走走，轉換心情也能親近大自然。