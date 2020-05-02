潤泰水泥擾安寧居民陳情 宜蘭環保局限期改善

有公民團體和居民今天至宜蘭縣政府舉行記者會，針對潤泰精密材料公司冬山廠運轉噪音影響居住安寧，要求立即改善，縣府環保局表示，均依法管制並監督業者限期改善。

潤泰精密材料股份有限公司管理組主任黃楷互向中央社記者表示，廠區內依規定屬於第3類噪音管制區，相關噪音分貝皆符合第3類標準，但為永續經營和地方和諧，公司會在期限內將噪音改善至第2類住宅區標準47分貝以下，盼能創造雙贏。

青天計畫2.0宜蘭反空污行動平台和居民今天到宜蘭縣府陳情，高舉「潤泰賺飽飽」、「潤泰不要吵」、「我們要睡覺」等標語，認為潤泰水泥廠長年轟隆作響的噪音，一直遊走在寬鬆的法規邊緣，完全無需負責，也不見改善，希望縣府正視居住權益，由縣府環保局長黃政釧代表接受陳情書。

環保局發布新聞稿指出，自去年6月15日起頻繁接獲此案陳情噪音問題，統計至今年4月22日，陳情件數共計36件，其中，去年10月18日測得51.6分貝超過管制標準，由於量測點位於都市計畫的住宅區，屬第2類噪音管制區，噪音管制標準值為47分貝，後續複查超標者，均依噪音管制法裁處並限期改善，共計裁處5次開罰新台幣金額7萬2000元。

環保局表示，依據環保署頒布的「噪音管制法」與相關規定，倘有噪音量測超標，第一次須給予限期改善，後續複查仍超標者，除依法應予以處分仍應命限期改善，但改善期限仍可能超標，此案現階段的限期改善日期至6月29日，期間也會持續密集監控確認改善進程。