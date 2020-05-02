告別流浪 宜蘭啟動陪伴犬計畫

宜蘭縣政府今天推出陪伴犬計畫，挑選5隻毛小孩投入訓練，完成後將至校園、安養院等處發揮陪伴功能，縣府也期盼藉此帶動流浪犬領養率。

縣府表示，民眾在流浪動物中途之家以領養1至3月的幼齡犬及名種犬居多，而性格穩定且身體抗病力較佳的成齡犬，卻只能在籠內不斷目送著可能成為飼主的人們離開。

為此，縣府推出陪伴犬計畫，初期從收容所裡選出紅包、小P、黑寶、Lucky與寶妹等5隻穩定性佳且健康的犬隻投入訓練。宜蘭縣長林姿妙表示，完成訓練後，希望可以投入校園宣導、社區樂齡學習中心或是安養院發揮功能，並期待帶動陪伴犬風潮，提升流浪犬領養率。

林姿妙說，「零安樂死」政策啟動後，全台各流浪動物公立收容所空間已捉襟見肘，縣府除推動流浪犬送養並與民間協力建立送養模式外，今天再推出陪伴犬計畫，期望能創造一波認養契機，讓流浪動物最終都能回到家庭的溫暖懷抱。

此外，宜蘭縣府及農委會農糧署輔導宜蘭縣農會利用國道5號蘇澳服務區外部迴廊，首度設置假日農民市集，今天也正式開張，林姿妙等也一同到場剪綵。

縣府表示，這處農民市集每週六、日上午10時至下午6時展售，現場共有20個攤位，販售品項包含各式生鮮蔬果、茶、米及加工農漁畜產品，歡迎大家前來採購，支持宜蘭在地農業。