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國道蘇澳服務區 宜蘭首設農民市集今天開張了

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
國道五號蘇澳服務區首設宜蘭農民市集，今天剪綵開張。圖／宜蘭縣政府提供
國道五號蘇澳服務區首設宜蘭農民市集，今天剪綵開張。圖／宜蘭縣政府提供

國道蘇澳服務區宜蘭農民市集今天開張，周六日設攤，讓遊客選購在地優質生鮮蔬果、茶、米及加工農漁畜產品。

宜蘭縣政府及農委會農糧署輔導宜蘭縣農會利用國道5號蘇澳服務區外部迴廊，首度設置假日農民市集，今天開張，行銷宜蘭縣在地優質的農漁畜產品，提供遊客便捷採購空間。

農民市場營業時間今天開始，每周六、周日上午10點至下午6點展售，現場共有20個攤位，販售品項眾多，包含各式生鮮蔬果、茶、米及加工農漁畜產品。

宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、高公局局長趙興華、農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農業改良場長杜麗華、中華民國農會總幹事張詠城、宜蘭縣農會理事長游文雄、常務監事李竹村、總幹事陳誌銘等人共同剪綵開幕。

林姿妙表示，宜蘭三面環山、一面臨海，農漁畜產品豐富又優質，透過產地直送，把當季當令的農產品送到遊客面前， 歡迎遊客品嘗採購，共同支持宜蘭在地農業。

農民 林姿妙 國道

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