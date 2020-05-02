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宜蘭啟動陪伴犬計畫 「紅包」等5隻狗受訓3個月後上線服務

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天就首度推出「陪伴犬」計畫，首批選出在收容所的「紅包」、「小P」、「黑寶」、「Lucky」與「寶妹」等5隻，穩定性佳且健康的狗兒，將接受3個月訓練。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天就首度推出「陪伴犬」計畫，首批選出在收容所的「紅包」、「小P」、「黑寶」、「Lucky」與「寶妹」等5隻，穩定性佳且健康的狗兒，將接受3個月訓練。圖／宜蘭縣政府提供

毛小孩」很療癒，甚至可以成為「狗醫生」，與人作伴並一起玩，宜蘭縣政府今天就首度推出「陪伴犬」計畫，首批選出「紅包」、「小P」、「黑寶」、「Lucky」與「寶妹」等5隻，穩定性佳且健康的狗兒，將接受3個月訓練，預計8月或疫情過後， 上線服務，可預約牠們到學校、社區、安養機構，為學生或住民提供療癒之旅。

宜蘭縣動植物防疫所流浪動物中途之家收容遭棄養狗兒，但被領養走的多數是1到3月的幼齡犬及名種犬，而性格穩定、身體抗病力較佳的成齡犬被領養率不高，縣政府啟動「陪伴犬」計畫，讓牠們經受訓，扮演類似「狗醫生」的陪伴功能，評估認為「這計畫既可以讓流浪狗脫離流浪，又可以讓需要陪伴者因毛小孩而不孤單！」

計畫啟動，首批入選陪伴犬的狗兒有5隻，平均犬齡約3歲，相當人類20歲，2公3母，包括「紅包」、「小P」、「黑寶」、「Lucky」與「寶妹」，都是通稱「米克斯」的混種犬，因個性穩定性，情緒控好不暴衝佳入選，將接受3個月訓練，學習與人互動，提供陪伴服務。

縣政府指出，依研究顯示，人們由動物陪伴會較為放鬆、愉悅達到心靈的療癒，幫助度過情緒低潮，給予適時的情感支持，並能增強自信心，收容所的流浪犬完成訓練後，預計可投入讓米克斯發揮陪伴、啟發的功能，透過人與動物之間的良性互動，獲得教育與休閒，提升生活品質，創造雙贏。

縣長林姿妙表示，完成訓練後，牠們將投入校園宣導、社區樂齡學習中心或是安養院服務，「零安樂死」政策啟動後，全台各流浪動物公立收所空間已捉襟見肘，如何提升領養率無不是各單位首要課題，期望帶動陪伴犬風潮，提升流浪犬領養率。

如何與狗互動？中途之家今天邀請15歲、相當人類百歲人瑞的陪伴狗「賓果」示範，教導民眾讓狗先聞手味道，熟悉後，從狗下巴摸起，與狗平視，讓狗看到你，認識你，接著再從頭往後摸，降低警戒，建立互信，一步步來，讓狗兒成為玩伴與好夥伴。

宜蘭縣流浪動物中途之家今天邀請15歲、相當人類百歲人瑞的陪伴狗「賓果」示範，教導民眾讓狗先聞手味道，熟悉後，從狗下巴摸起，與狗平視，讓狗看到你，認識你，接著再從頭往後摸，降低警戒，建立互信，一步步來，讓狗兒成為玩伴與好夥伴。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣流浪動物中途之家今天邀請15歲、相當人類百歲人瑞的陪伴狗「賓果」示範，教導民眾讓狗先聞手味道，熟悉後，從狗下巴摸起，與狗平視，讓狗看到你，認識你，接著再從頭往後摸，降低警戒，建立互信，一步步來，讓狗兒成為玩伴與好夥伴。圖／宜蘭縣政府提供

毛小孩 紅包

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