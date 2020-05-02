新書記錄法國牧者身影 劉一峰神父：得到比付出多太多

一群來自法國的神父，在台灣最偏遠的東海岸默默奉獻超過半個世紀，國立自然科學博物館將這群牧者無私的愛，以文字和影像留存下來，出版「台灣東海岸的法國牧者」新書；花蓮玉里天主堂神父劉一峰今天說「感動、感謝」，藉著這本書，讓他們的存在不會被忘記。

「台灣東海岸的法國牧者」介紹巴黎外方傳教會在台灣東岸經營超過一甲子的歷程，前半部以專家學者的四篇文章，探討外方會的影響與貢獻，並以劉一峰為例，探討外方會的社會扶助事業；後半段有劉一峰在內的17名神父在東海岸留存的影像，除了傳教，更多的是與當地居民的互動，像是參加部落豐年祭等，深入呈現這群外籍神父對融入部落的用心。書籍收入將全數捐給花蓮縣劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會。

今天在花蓮福容大飯店舉辦新書發表會，科博館長孫維新、法國在台協會主任公孫孟、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人都出席。公孫孟說，這本書最珍貴的地方，是以詳實科學的方式，記錄遠從法國來的神父在當地的建設。

來台52年，已歸化台灣籍的劉一峰也擔任共同主編。他表示，這本書讓他覺得「感動、感謝」，感動是因為，看到書裡面許多跟他在一起幾十年的同事、朋友都已經離開了，他們在台灣東部服務一輩子，也過了很喜樂的生活，很感謝科博館出版這本書，讓大家不會忘記他們的存在。