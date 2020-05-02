快訊

下周一起入境檢疫處須通報 幼童與慢性病患同住罰15萬

直播／「嘉玲」七連霸失敗！我新增確診3例 皆境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新書記錄法國牧者身影 劉一峰神父：得到比付出多太多

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里天主堂神父劉一峰在台奉獻超過半世紀，他說，得到的比付出的多更多。記者王燕華／攝影
花蓮玉里天主堂神父劉一峰在台奉獻超過半世紀，他說，得到的比付出的多更多。記者王燕華／攝影

一群來自法國神父，在台灣最偏遠的東海岸默默奉獻超過半個世紀，國立自然科學博物館將這群牧者無私的愛，以文字和影像留存下來，出版「台灣東海岸的法國牧者」新書；花蓮玉里天主堂神父劉一峰今天說「感動、感謝」，藉著這本書，讓他們的存在不會被忘記。

「台灣東海岸的法國牧者」介紹巴黎外方傳教會在台灣東岸經營超過一甲子的歷程，前半部以專家學者的四篇文章，探討外方會的影響與貢獻，並以劉一峰為例，探討外方會的社會扶助事業；後半段有劉一峰在內的17名神父在東海岸留存的影像，除了傳教，更多的是與當地居民的互動，像是參加部落豐年祭等，深入呈現這群外籍神父對融入部落的用心。書籍收入將全數捐給花蓮縣劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會。

今天在花蓮福容大飯店舉辦新書發表會，科博館長孫維新、法國在台協會主任公孫孟、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人都出席。公孫孟說，這本書最珍貴的地方，是以詳實科學的方式，記錄遠從法國來的神父在當地的建設。

來台52年，已歸化台灣籍的劉一峰也擔任共同主編。他表示，這本書讓他覺得「感動、感謝」，感動是因為，看到書裡面許多跟他在一起幾十年的同事、朋友都已經離開了，他們在台灣東部服務一輩子，也過了很喜樂的生活，很感謝科博館出版這本書，讓大家不會忘記他們的存在。

劉一峰說，台灣是個慷慨的寶島，今年玉里天主堂回收場火災、還有宜蘭義大利籍神父呂若瑟因家鄉疫情向外界求助，都在短短幾天收到台灣人的大力幫忙，「很多人說我們對台灣的貢獻很大，但我們在這裡得到的，遠比付出的多更多。」

「台灣東海岸的法國牧者」新書今在花蓮發表，科博館長孫維新（右起）、玉里天主堂神父劉一峰、花蓮縣長徐榛蔚、法國在台協會主任公孫孟出席。記者王燕華／攝影
「台灣東海岸的法國牧者」新書今在花蓮發表，科博館長孫維新（右起）、玉里天主堂神父劉一峰、花蓮縣長徐榛蔚、法國在台協會主任公孫孟出席。記者王燕華／攝影
「台灣東海岸的法國牧者」新書今在花蓮發表，科博館長孫維新（右）與玉里天主堂神父劉一峰對談。記者王燕華／攝影
「台灣東海岸的法國牧者」新書今在花蓮發表，科博館長孫維新（右）與玉里天主堂神父劉一峰對談。記者王燕華／攝影

神父 法國 義大利

延伸閱讀

發文感謝呂若瑟 馬英九：幼年即受天主教的照顧

響應神父呂若瑟 教廷使館代表台灣捐出300件防護衣

影／呂若瑟神父台語義大利語致謝 善款擴大幫歐洲國家

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

相關新聞

新書記錄法國牧者身影 劉一峰神父：得到比付出多太多

一群來自法國的神父，在台灣最偏遠的東海岸默默奉獻超過半個世紀，國立自然科學博物館將這群牧者無私的愛，以文字和影像留存下來...

宜蘭啟動陪伴犬計畫 「紅包」等5隻狗受訓3個月後上線服務

「毛小孩」很療癒，甚至可以成為「狗醫生」，與人作伴並一起玩，宜蘭縣政府今天就首度推出「陪伴犬」計畫，首批選出「紅包」、「...

基隆姜子寮山有好漢坡 登頂360度超廣視野可看台北101

到基隆只能玩海嗎？那可不一定，新北市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆的山林不輸海岸，她特別推薦位於七堵區的姜子寮登山步...

影／連假第二日！人衝抹茶山 國五車速緩、蘇花改順

五一連假第2天，國5南下車流自上午8點出現，南港至頭城平均時速約40到50公里，10點起，往宜蘭方向車潮增加，遊客衝抹茶...

影／台東陳家遭祝融家毀人2死 台灣心義工團助重建新家

台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家遭逢祝融，住家全毀，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今...

衝宜蘭抹茶山又來了 礁溪五峰旗停車場今8點即啟動管制

繼昨天五一連假首日後，今天一早，人潮再湧向宜蘭「抹茶山」，通往山上的礁溪鄉五峰旗風景區停車場上午8點，即因停滿一半，再啟...

美食新天地／李丫哥藥燉排骨 配臭豆腐夠味

提到藥燉排骨，基隆「李丫哥養生御膳」是在地饕客首選之一，藥燉排骨肉大塊又軟嫩，湯頭甘甜沒有藥味，臭豆腐則炸得外酥內軟，老闆李文榮推薦來碗藥燉排骨加上臭豆腐，保證夠味。

台船承造巡防救難艇 首艘交船

台船承造海洋委員會海巡署15艘100噸級巡防救難艇，第一艘前天完成驗收後隨即進行交船儀式，將配發台東海巡隊使用，採用德國MTU高速主機，最高速可達30節，續航力1200浬以上。15艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

宜蘭童玩節宣布 今年停辦 縣府紓困加碼

邁入第25年的宜蘭童玩節昨天宣布停辦，嚴重衝擊觀光，周邊產值損失恐達10億，有業者嘆，光1500家民宿就少3億元租金收入，縣長林姿妙表示，因應停辦，縣政府提出多項紓困加碼規畫，包括減租與發展夜經濟等。

影／歷經7年20多次協商 宜蘭今簽首份教師「團體協約」

今天勞動節，宜蘭縣教師職業工會歷經7年，20多次的協商，今天與凱旋國中、壯圍國中、興中國中、東光國中、竹安國小、梗枋國小...

五一連假首日 花蓮6景點維持綠燈

今天是五一連假首日，花蓮各景點上午還未現大量人潮，6個中央警示點也維持綠燈，不過，今天一早開始，往花蓮的車潮不少，預估下...

連假宜蘭東門夜市消毒 人潮若過多將設單一出入口分流

宜蘭市東門夜市疫情期間，人潮減一半，但仍是人氣景點，因應五一連假，市公所天天消毒，由專人舉牌提醒社交距離，若人潮過多，將...

熱門新聞

13歲孝子切草4指被截斷 縣長爺爺不捨紅了眼眶

義竹工業區大門新營客運與砂石車擦 三人受傷

每次值完班都慶幸「我還活著！」 醫院同事搞笑歡送他

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

高雄那瑪夏水蜜桃訂單爆炸 農民急宣布：暫停接單

好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。