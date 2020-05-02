基隆姜子寮山有好漢坡 登頂360度超廣視野可看台北101

到基隆只能玩海嗎？那可不一定，新北市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆的山林不輸海岸，她特別推薦位於七堵區的姜子寮登山步道，有別於海邊景點，是探訪基隆的另一選擇，天氣好的時候還可看到台北101，視野非常好。

曾姿雯說，她日前特別前往勘查步道現況，發現姜子寮山步道沿途乾淨，非常適合全家老少咸宜來登山。姜子寮山又稱三角架山、石硿大崙，屬於五分山群橫脈的高聳峰頭，位於基隆市境內，和新北市平溪、台北市跟基隆市七堵的交界。步道從半山腰停車場的登山入口起算全長1670公尺，標高從443公尺爬升至729公尺，落差286公尺，也是台灣小百岳之一，風景秀麗，峰頂視野廣闊。

姜子寮山最頂端的觀景平台有360度美景，可以看到基隆嶼，天氣好的時候還可看到台北101、新北市平溪跟七堵市區，歡迎大家來到姜子寮山爬山，爬姜子寮山身心舒緩，結束步道行程後，下山也可走訪七堵南興市場周邊，享用在地美食。

近年來，基隆市政府積極向中央爭取經費整修維護姜子寮山健行步道，原本只是芒草密布的登山小路，鋪設了2400階登山枕木步道，煥然一新，在兩旁也擺放了椅子供休息之用，峰頂360度全方位的超廣角視野，是許多登山客喜愛的登山據點。

姜子寮山步道沿途風景宜人、動植物生態豐富有趣，在前往山上的產業道路旁，會先經過多處農舍、小溪，別有一番韻味，步道兩旁花開時，花瓣灑落在步道上，也相當的有情調。步道坡度有緩有陡，在登頂前的200公尺處開始最為陡峭，因此被稱為「好漢坡」，過了好漢坡之後，就可以到達風景優美的山頂。