影／四技二專暨二技統測登場 台東考生入場須量體溫

109學年度四技二專暨二技統一入學測驗，台東考區試務今明兩天在台東市東海國中登場，全縣報考高中技能類科及高職考生共852人報名，今天上午第一節專業科目有184人報考，缺考33人，考場秩序良好，沒有違規，也無人未帶識證件。

因應新冠肺炎防疫，又要兼顧考生升學權益，109學年度四技二專暨二技統一入學測驗同步在全國各地分區舉辦，台東考區試務由國立台東大學承辦，考場設在台東市東海國中，設置一般試場22間、特殊試場1間及非冷氣試場1間。

台東目前零確診、零居家隔離，所以台東也沒有學生因居家檢疫或須居家隔離，改參加5月23、24日辦理的四技二專暨二技統一入學測驗補考。