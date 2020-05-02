影／四技二專暨二技統測登場 台東考生入場須量體溫
109學年度四技二專暨二技統一入學測驗，台東考區試務今明兩天在台東市東海國中登場，全縣報考高中技能類科及高職考生共852人報名，今天上午第一節專業科目有184人報考，缺考33人，考場秩序良好，沒有違規，也無人未帶識證件。
因應新冠肺炎防疫，又要兼顧考生升學權益，109學年度四技二專暨二技統一入學測驗同步在全國各地分區舉辦，台東考區試務由國立台東大學承辦，考場設在台東市東海國中，設置一般試場22間、特殊試場1間及非冷氣試場1間。
台東目前零確診、零居家隔離，所以台東也沒有學生因居家檢疫或須居家隔離，改參加5月23、24日辦理的四技二專暨二技統一入學測驗補考。
為了防疫，今天台東考區試務委員會動員大批人力，在考場大門要求考生全程戴口罩、進考場前量體溫、噴酒精消毒雙手，有發燒症狀則另行引導到隔離（備用）試場應試，同時要考生遵守室外1公尺、室內1.5公尺安全社交距離規定。還好今天上午第一節考試順利進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言