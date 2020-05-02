影／連假第二日！人衝抹茶山 國五車速緩、蘇花改順

五一連假第2天，國5南下車流自上午8點出現，南港至頭城平均時速約40到50公里，10點起，往宜蘭方向車潮增加，遊客衝抹茶山，礁溪五峰旗風景區上午7點30分停車場停車數達50%，啟動流量管制，蘇花改南下3千多輛次，最高峰每小時598輛，車流順暢，但預估中午過後，還有另一波車潮。

連假第2天，宜蘭地區天氣晴朗，又湧現出遊潮，五峰旗風景區與通往抹茶山聖母山莊步道遊客多，五峰旗停車場啟動管制，員警配合管制上山車輛，並在停車場出入口指揮疏導，加強五峰路段違規停車取締，維護道路順暢，也呼籲民眾保持社交距離，可先轉往其他景點，避開尖峰車潮。

警局預估，今天午後將有一波車潮提前北上，屆時國5交流道可能出現排隊車陣，請民眾遵從員警指揮、耐心排隊，勿有插隊情形，避免發生事故，而晚上進入宜蘭、羅東及礁溪市區用餐民眾，因市區停車位較少，可將車輛停放於外圍停車場，避免造成市區壅塞，並切勿違規及併排停車影響用路人。

警方提醒，明天(3日)收假日，下午3點至晚上8點，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口匝道將實施高乘載管制，建議用路人規畫行程，避開尖峰時段，節省旅行時間。

在蘇花改交通方面，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出， 上午台9線蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為2917輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為1156輛，上午10點南下最高量每小時598輛，交通順暢。

在旅行時間，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為108分，經台9丁線旅行時間約為134分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為104分，經台9丁線約為136分。