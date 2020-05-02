花蓮多個農會聯合行銷 戴口罩買特定商品享優惠

為加強行銷花蓮在地農特產品，花蓮縣府結合縣內多個農會，即日起至6月30日推出「謝謝罩護」行銷活動，活動期間戴口罩到農會超市購買指定商品，最低可享6折優惠。

縣府表示，疫情影響觀光，連帶影響花蓮在地農特產品的銷售，因此結合花蓮縣農會、花蓮市農會、吉安鄉農會、壽豐鄉農會、鳳榮地區農會、光豐地區農會、瑞穗鄉農會、玉溪地區農會及富里鄉農會等農會超市，推出行銷活動，只要戴口罩，或持超商預購口罩繳款相關證明，都可享指定商品折扣。

花蓮市農會即起在所屬3家超市，推出農會品牌土地之歌系列有機薑黃、有機紅薑黃、山苦瓜茶片、菊花茶及魚腥草茶等商品優惠。

市農會總幹事蔣淑惠表示：未來也會視情況再提供更多品項的優惠活動，讓民眾都能用最優惠的價格，買到花蓮優質的農特產品。