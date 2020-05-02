影／台東陳家遭祝融家毀人2死 台灣心義工團助重建新家

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家火警，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華。記者羅紹平/攝影
台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家火警，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華。記者羅紹平/攝影

台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家遭逢祝融，住家全毀，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華帶著2名幼子開門入屋，重新出發。

新家捐贈儀式今天上午10點半，在卑南鄉龍過脈陳明華新家前舉行；台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，台灣心義工團從尼伯特風災後，就跟台東結緣，得知陳明華家遭逢不幸隔天，志工團就收到來自全台各地滿滿的愛心，前後有108位志工從全台各地來到台東協助陳明華，大家用了兩個周末幫陳明華重建新家，今天將新家交給陳明華，所有志工都不求回報，只希望陳明華做自己生命的主人，也做別人生命中的貴人，如果可以也加入台灣心當志工。

今天贈屋儀式上，台東縣長饒慶鈴除感謝台灣心義工團愛心，也致贈慰問金46萬元給陳明華，也頒發感謝狀給台灣心義工團；卑南鄉長許文獻則贈送台東知名伴手禮地瓜酥，感謝台灣心義工團所有參與協助的108位團員。

木納的陳明華說，他不太會講話，但真的很感謝社會各界的幫助，並多次鞠躬向在場人士致謝。

陳明華原本一家六口，是家境清寒的低收入戶，家人感情很好，爸爸平時打零工，媽媽在家照顧四名小孩。但3月17日一場大火奪走妻子及6個月大兒子的生命。

台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家火警，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華。記者羅紹平/攝影
台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家火警，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華。記者羅紹平/攝影
台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家火警，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華。記者羅紹平/攝影
台東縣卑南鄉民陳明華今年3月17日住家火警，妻子及6個月大的嬰兒慘死，經由台灣心義工團協助住家原地重建，今天上午10點半，台灣心義工團將充滿來自全台滿滿愛心的新家，交給陳明華。記者羅紹平/攝影

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