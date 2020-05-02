五一連假 羅東今天有陽光水趴水生池撈昆蟲觀察
林務局羅東林區管理處推出「五一連假小旅行」，到羅東林業文化園區看「夏趴水生生物展」，曬曬太陽，並可參加羅東自然教育中心辦理的「陽光快閃活動」，補充免疫力，還長知識。
羅東林區管理處並表示，羅東自教育中心今天（5月2日）上午10點到12點、下午1點30分到3點30分在羅東林業文化園區運材卡車前廣辦理「陽光快閃」，教導認識生活在水中的小生物，講解牠們如何在缺氧的池塘中獲取空氣、閃避掠食者、尋得食物的生存忍術。
羅東林區管理處建議，如果靜態觀察不過癮，現場還提供加值服務，付費50元就有專業的環境教育教師，教如何使用工具親自到池邊進行水生生物採集，進一步了解牠的棲息環境，並能獲得水中生物著色卡一張。
羅東林區管理處提醒，為配合政府防治新冠肺炎措施，參與民眾皆需量測額溫及手部酒精消毒，並請於活動全程配戴口罩。
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