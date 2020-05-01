五一連假首日 花蓮6景點維持綠燈
今天是五一連假首日，花蓮各景點上午還未現大量人潮，6個中央警示點也維持綠燈，不過，今天一早開始，往花蓮的車潮不少，預估下午人氣會逐漸回溫。
被列入警示點的七星潭風景區，上午遊客零零星星，不少是家庭出遊。攤商表示，新冠肺炎疫情爆發後，人潮就少了，就算是連假期間，遊客量還沒以往平日多。
太魯閣國家公園維持停車場開放8成的管制措施，上午太管處遊客中心前的停車場幾乎停滿，預估比先前略增兩、三成，是清明連假以來最多。太管處副處長張登文說，儘蓮今天天氣不錯，加上連假，入園遊客有比較多，下午還可能再增加。
花蓮林管處轄下的大農大富平地森林園區、林田山等熱門景點，為配合防疫有規畫總量管制措施，不過，今天還沒有明顯人潮，尚未超過管制人數上限。
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