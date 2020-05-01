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台東廣原小熊Mulas 成功獵捕小山羊
目前正接受野訓的台東廣原小熊Mulas（姆拉斯），日前台東林管處安排掠食訓練，成功獵捕小山羊，距離野放更邁進一步。
台東林管處表示，野性動物捕食獵物是天經地義、理所當然的，不管是出擊的時機、伏擊的角度、選擇的目標、攻擊的部位等，對於獵捕成功與否來說都至關重要。
為了確認Mulas小熊是否具有掠食能力，在日前規劃的野訓課程當中，特別爲Mulas小熊安排了獵捕實務演練的機會，照養團隊也以適當的距離及方式，觀察紀錄下這寶貴一刻。
Mulas小熊獵捕小山羊，在這堂獵捕課程中，小熊看到小山羊時，就十分積極地靠近獵物，經過短暫試探後，在小山羊逃離瞬間、朝後背攻擊，並嘗試用自身的重量壓住獵物不讓獵物逃脫。小山羊的不斷掙扎也增加了小熊確保獵物的難度，最後經過一番嘗試後，小熊終於撂倒了小山羊。相信未來小熊會越來越熟練、以更加簡單俐落的方式讓獵物就範。
林管處表示，獵捕成功後，照養團隊也觀察到小熊拖走獵物，帶到樹上進食的舉動，或是坐在獵物上保護戰果的護食行為，可見小熊的野外生存能力已有十足的長進步。
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