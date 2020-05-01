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連假宜蘭東門夜市消毒 人潮若過多將設單一出入口分流

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭市東門夜市疫情期間，人潮減一半，但仍是人氣景點，因應五一連假，市公所天天消毒，由專人舉牌提醒社交距離，若人潮過多，將設單一出入口管制與分流。記者羅建旺／攝影
宜蘭市東門夜市疫情期間，人潮減一半，但仍是人氣景點，因應五一連假，市公所天天消毒，由專人舉牌提醒社交距離，若人潮過多，將設單一出入口管制與分流。記者羅建旺／攝影

宜蘭市東門夜市疫情期間，人潮減一半，但仍是人氣景點，因應五一連假，市公所天天消毒，由專人舉牌提醒社交距離，若人潮過多，將設單一出入口管制與分流。

因應五一勞動節連假可能湧現出遊人潮，交通部匡列全台175個人潮示警熱點，宜蘭市知名的東門夜市在列，宜蘭市公所為了避免夜市成為防疫破口，今天五一連假首日起，至5月4日，每天上午派員以次氯酸水環境消毒，確保夜市環境及攤台的衛生與安全，提供用心為民眾提供最安全的消費環境。

市公所表示，為配合中央流行疫情指揮中心指示，五一連假期間東門夜市人潮高峰時段將會安排工作人員在現場舉牌提醒，如果人潮過度擁擠，會進一步人流疏導及適度地出入口管制，讓民眾能夠在安全的環境中輕鬆逛夜市、開心享受美食。

市長江聰淵指出，東門夜市是宜蘭縣知名的觀光景點，許多著名的小吃攤位總是大排長龍，為了避免因為人潮聚集可能帶來的疫情風險，公所施行超前部署以為因應，除了每日派員消毒外，也會透過各種方式提醒消費者確實遵守包含佩戴口罩、保持社交距離，並且不要邊走邊吃及用餐時隔開座位等防疫措施。

江聰淵提醒攤商及消費者，一定要保持良好的衛生習慣，不可因近期的本土零確診就有所鬆懈，要全民共同，為疫情緩解盡一分心力。

除人潮聚集的東門夜市外，校園、熱門景點與交通轉運樞紐也是此次連假期間加強防疫的重點區域，市公所明天（5月2日）及5月3日針對市內市立幼兒園、國小、國中、高中職等21所各級學校，5月4日上午針對宜蘭轉運站、宜蘭火車站、幾米廣場及丟丟噹森林廣場，在連假期間都會安排防疫消毒，要讓民眾安心過連假。

宜蘭市東門夜市疫情期間，人潮減一半，但仍是人氣景點，因應五一連假，市公所天天消毒，由專人舉牌提醒社交距離，若人潮過多，將設單一出入口管制與分流。記者羅建旺／攝影
宜蘭市東門夜市疫情期間，人潮減一半，但仍是人氣景點，因應五一連假，市公所天天消毒，由專人舉牌提醒社交距離，若人潮過多，將設單一出入口管制與分流。記者羅建旺／攝影

夜市 連假 疫情

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