基隆廟口上限調高至2500人 林右昌：朝正常生活努力

今天五一連假第一天，基隆廟口夜市人增加了，但還是不多，沒有達到人流管制上限，攤商希望下午及晚上會有較多的人潮。市長林右昌上午關心廟口夜市攤商營業狀況，到夜市吃了滷飯、豬腳、肉羹湯，還有吃放屁豆、泡泡冰，希望大家多來基隆，並表示自今天起，廟口夜市人流管制提高至2500人，朝回復正常生活的方向來努力。

林右昌表示，因為疫情趨緩，將朝回復正常生活的方向來努力，逐步調整管制措施，今天起，基隆廟口夜市放寬容留人數總量管制，從原來的2000人提高至2500人。