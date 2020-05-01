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基隆廟口上限調高至2500人 林右昌：朝正常生活努力
今天五一連假第一天，基隆廟口夜市人增加了，但還是不多，沒有達到人流管制上限，攤商希望下午及晚上會有較多的人潮。市長林右昌上午關心廟口夜市攤商營業狀況，到夜市吃了滷飯、豬腳、肉羹湯，還有吃放屁豆、泡泡冰，希望大家多來基隆，並表示自今天起，廟口夜市人流管制提高至2500人，朝回復正常生活的方向來努力。
林右昌表示，因為疫情趨緩，將朝回復正常生活的方向來努力，逐步調整管制措施，今天起，基隆廟口夜市放寬容留人數總量管制，從原來的2000人提高至2500人。
林右昌到夜市吃了滷飯、豬腳、肉羹湯，還有吃放屁豆、泡泡冰，希望大家多來基隆，指今天天氣很好，基隆市的疫情相對穩定，中央連續5天捎來好消息，顯見疫情趨緩，我們也將朝恢復的生活的方向努力，之前針對基隆廟口實施的人流控管，是用最嚴謹的態度跟方式，進行同時間容留人數管制。
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