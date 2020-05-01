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影／車潮湧宜蘭抹茶山滿 國五蘇花改龜速預估人會更多

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
五一連假首日，以抹茶山聞名的聖母山莊步道人多。圖／遊客林先生提供
五一連假首日，以抹茶山聞名的聖母山莊步道人多。圖／遊客林先生提供

五一連假首日，車潮湧向宜蘭，國五與蘇花改南下車多速度緩，除遊客衝「抺茶山」，縣政府與羅東林區管理處啟動管制與疏導人流外，警方預估，中午過後，宜蘭縣內各觀光景點及風景區將陸續湧入大量車潮，加強疏導並提醒遵守社交距離並配戴口罩。

五一連假第一天，警方發現，上午7點蘇花改南下車潮開始出現，車流一度從蘇花改蘇澳端回堵至軍人公墓前，經員警指揮疏導後，上午9點暫時紓解，另東澳及南澳地區車多尚屬順暢，但國道5號南下車流自上午8點逐漸湧現，南港至坪林及雪隧內平均時速低於40公里，行車緩慢。

公路總局第四區養護工程處統計，連續假期第一天，宜蘭、花蓮地區天氣晴時多雲，蘇花改清晨起南下方向逐漸出現車潮，截至上午10點，台9線蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為7336輛，最高小時流量出現在上午7點，達1003輛。

同時，北上花蓮往宜蘭方向截至上午10點為920輛，在旅行時間方面，目前台9線蘇澳至崇德南下經蘇花改旅行時間約為110分，經台9丁線旅行時間約為134分。

為因應勞動連假湧現之車潮，公路總局第四區養護工程處交控中心依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同現場警力指揮疏導，運用隧道廣播與標誌車引導用路人提升速度增加疏解率。

在景區部分，宜蘭地區天氣晴朗暖和，五峰旗風景區在上午7點55分停車場停車數達百分之50、園區人數達500人，啟動流量管制，預估午後宜蘭縣內各觀光景點及風景區將陸續湧入大量車潮。

警方表示，部分景點將適時啟動管制措施，警局在各風景區、國5交流道及蘇花改周邊重要道路加派警力加強交通疏導，協助路口淨空，建議用路人開車收聽警廣掌握最新路況，以預先規劃行程，避免因塞車，警方編排交通快打警力，針對突發性壅塞即時反應、快速到崗，立即排除堵車情事，並運用警力加強機動巡查掌握路況。

宜蘭地區天氣晴朗暖和，五峰旗風景區在上午7點55分停車場停車數達百分之50、園區人數達500人，啟動流量管制，預估午後宜蘭縣內各觀光景點及風景區將陸續湧入大量車潮。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭地區天氣晴朗暖和，五峰旗風景區在上午7點55分停車場停車數達百分之50、園區人數達500人，啟動流量管制，預估午後宜蘭縣內各觀光景點及風景區將陸續湧入大量車潮。圖／宜蘭縣政府提供
五一連假首日，車潮湧向宜蘭，國五與蘇花改南下車多速度緩，警局加派警力加強交通疏導。圖／宜蘭縣警察局提供
五一連假首日，車潮湧向宜蘭，國五與蘇花改南下車多速度緩，警局加派警力加強交通疏導。圖／宜蘭縣警察局提供

蘇花改 車潮 連假

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