影／宜蘭童玩節停辦衝擊大 加碼紓困減租發展夜經濟

宜蘭童玩節今年停辦，衝擊觀光，縣長林姿妙表示，因應停辦，縣政府提出多項紓困加碼規畫，包括減租與發展夜經濟等。

林姿妙表示，宜蘭國際童玩節籌備數月，考量世界各國童玩夥伴齊聚宜蘭，恐增加新冠肺炎傳染風險，為縣民及國人健康著想，宣布停止辦理。

她指出，因應停辦，縣政府提出多項紓困加碼規畫，相關預算將送宜蘭縣議會審議，請議員們幫忙，一起協助產業共度難關。

林姿妙表示，除先前調減今年3月至6月娛樂稅業者應納稅額百分30，及對於飯店業者房屋稅從寬從優適用較低稅負外，將在中央所推出紓困方案下，因地制宜，針對宜蘭縣產業需求進一步提出產業紓困加碼方案，在縣府財政可負擔範圍下，補以不足。

林姿妙表示，方案中，對非營利地方文化館及表演團體紓困貸款利息補貼，因不符中央紓困補助範圍，縣府將比照中央補助營運困難文化藝術事業紓困振興方案，給予原有貸款展延或振興貸款等利息補貼。

公辦民營果菜批發市場將比照公有零售市場位給予租金減免補貼，以確保宜蘭縣農產品供銷能正常運作。

針對餐飲、旅館及工廠等依規定需定期辦理建築物公共安全檢查申報，以及消防安全設備檢修申報業者，將給予委託辦理申報費用之定額補貼，以確保疫情期間縣轄公共安全不打折，並減輕業者公安申報負擔。

縣政府表示，針對公有五大轉運站、文化場館、風景區等場域承租縣有不動產業者及參與宜蘭縣已營運BOT促參案民間機構，給予租金、權利金減免或延期繳納等方案，以減輕業者營運壓力。

林姿妙表示，疫情對各行各業造成衝擊，尤其是旅宿觀光業者，在防疫不鬆懈前提下，縣府也會持續辦理相關觀光行銷活動，尤其是夜經濟的部份，透過夜間分散遊客，達到防疫及留宿一晚的效果。