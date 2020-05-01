影／連假首日台東富岡漁港湧800多人 1968顯示：正常

今天五一連假首日，上午8點至9點，台東富岡漁港出現人潮，838名來自全台各地的遊客，在富岡準備搭客輪前往蘭嶼、綠島，遊客一個挨一個，根本沒人在意戶外相距一公尺社交安全距離，而交通部1968人潮警示APP竟顯示「正常」。

交通部結合中華電信利用基地台開發人潮警示1968 APP，台東有8處，猴子山因設有基地台被列為其中一處，鄰近2公里內內有富岡漁港及小野柳風景區，但早上8點40分，富岡漁 已擠滿人潮，1968 APP標示的「猴子山周邊」卻是「正常」。

台南市長黃偉哲連日來頻頻砲轟、質疑交通部旅遊人潮警示1968APP的正確性，甚至公開嗆交通部「1968」APP已被證明「沒路用」，把沒人的地方，標示為熱點；但今天在台東富岡竟是人多的地方，卻顯示「綠燈」正常。