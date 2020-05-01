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五一勞動連假 台東景點不見人潮冷清清
五一勞動連假今天開始，台東主要熱門景點不見出遊人潮，景點區相當冷清，透過1968App的人潮警示資訊平台查看，台東8處警示區也顯示「正常」狀態。有店家說：「疫情關係，大家還是會怕啦」。
台東包括多良火車站、知本國家森林遊樂區、鐵花新聚落及森林公園等景點區，今天早上遊客量非常少，大多沒有超過3百人，像太麻里櫻木花道平交道甚至不到50人，景區空蕩蕩。
知本國家森林遊樂區入口管理員表示，早上7點開放一直到10點，入園人數只有103人，同時間清明連假422人相比，確實少了很多，明天星期六應該會比較多一點。
「大家還是會怕新冠肺炎啦！」多良火車站攤販業者說，雖然連續5天零確診，但還是會擔心被感染，因為沒有人敢保證都不會得到病毒，上次清明連假大家都嚇到了，所以放假待在家比較多。
透過1968App的人潮警示資訊平台查看，台東8處警示區也顯示「正常」狀態，警示區之一的台東火車站，今天早上進出旅客數約在400人左右，站務人員說，出入站的旅客都很零星，疫情關係，民眾搭大眾交通工具本來就比較少。
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