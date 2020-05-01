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五一連假首日 台東交通不見出遊車潮一路順暢

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
五一勞動連假今天第一天，台東地區交通狀況相當順暢，平均車速60公里，未見車潮湧入。記者尤聰光／攝影
五一勞動連假今天第一天，台東地區交通狀況相當順暢，平均車速60公里，未見車潮湧入。記者尤聰光／攝影

五一勞動連假今天第一天，台東地區交通狀況相當順暢，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11線，平均車速60公里，未見車潮湧入。警方表示，主要民眾大部分都上班上課，加上台東太遠，所以車流沒有預期大，預估週六車流會多一些。

警方指出，今天早上9點過後，南迴公路北上車流相當順暢，易塞路段草埔段、多良段及台東市區，平均車速都能到60公里，和清明連假相比較，車流幾乎少了一半以上；另縱谷線及東海岸線，車輛也非常好走，相關景點區已派警力疏導。

警方表示，今天車流沒有預期多的原因，主要大部分民眾今天還是上班上課，加上3天假期民眾選擇出遊較近的地方，相對台東距離較遠，因此，較不會開長途車出遊，不過，預估週六車潮會比較多一些，週日則會有一波返工車潮。

「從屏東開來台東，一路都很順。」許姓遊客說，早上7點楓港出發，北上經過草埔隧道沒甚麼車輛，大概開2個小時就到台東了。

五一勞動連假今天第一天，台東地區交通狀況相當順暢，平均車速60公里，未見車潮湧入。記者尤聰光／攝影
五一勞動連假今天第一天，台東地區交通狀況相當順暢，平均車速60公里，未見車潮湧入。記者尤聰光／攝影

台東 車潮 連假 勞動節

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