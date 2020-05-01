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基隆魅力登日旅遊網站 日本攝影師川島小鳥和9m88共遊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆魅力登日旅遊網站，日本攝影師川島小鳥和9m88共遊。圖／日本攝影師川島小鳥攝影，基隆市政提供。
基隆魅力登日旅遊網站，日本攝影師川島小鳥和9m88共遊。圖／日本攝影師川島小鳥攝影，基隆市政提供。

基隆市政府加強觀光宣傳，特地在來自日本的亞洲城市線上導覽網站HereNow分享兩篇中文版及日文版特輯，邀請到日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，除了獨自走訪基隆外，也和亞洲知名矚目新人9m88共遊基隆。兩人從夜市逛到音樂酒吧，也從仁愛市場漫步到時髦咖啡店，透過擅長捕捉生動人像的小鳥的視野，將日常的風景，讓基隆變得魅力獨具。

日本的HereNow網站以「貼近生活的旅行」為概念，提供各個獨一無二的城市旅行情報，與本府希望帶來基隆更深入在地、展露特殊風情的理念不謀而合；也因為歷史淵源的構築，基隆一直以來和日本的關係友好密切，此次選擇在該網站上曝光基隆，就是希望在未來能相邀更多國際遊客前來親自體驗基隆的美好。

為了呈現基隆最真實的模樣，此次特地邀請曾以台灣為主題創作攝影集「明星」的日本知名攝影師川島小鳥掌鏡。更與創作歌手9m88走逛基隆，兩人從夜市逛到音樂酒吧，也從仁愛市場漫步到時髦咖啡店，透過擅長捕捉生動人像的小鳥的視野，將日常的風景，變得魅力獨具。

由川島小鳥獨自走進崁仔頂魚市、正濱漁港、和平島，直接拜訪三位生活在其中的當地人，試著剖析基隆「當下」最真實的模樣。

市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，雖然現在因為武漢肺炎疫情嚴竣，國外旅客入境管制的關係，尚無法讓更多國際旅客親自體驗基隆的美，但透過網路介紹，搭配日本知名攝影師川島小鳥擅長特寫人物的清新角度，以及充滿活力的9m88走訪，藉由網站特輯的報導，已經完美展現出基隆的日常風情，相信觀看特輯的人，一定能被基隆的美所吸引；也十分期待疫情過去後，歡迎大家前來探尋、落下足跡，找到專屬於自己最愛的基隆一隅。

基隆做為北台灣的國際港都城市，保有大城市不再復見的往日風情，近幾年隨著市政建設推動，社區營造創新及人文歷史的整理重現，讓這座城市愈來愈有味道，逐漸改頭換面出獨特的面貌，也吸引許多年輕人返鄉開店及從事創作。為了將這份特殊的城市風格分享至其他國際城市，也希望能相邀更多人前來一探究竟。

基隆魅力登日旅遊網站，日本攝影師川島小鳥和9m88共遊。圖／日本攝影師川島小鳥攝影，基隆市政提供。
基隆魅力登日旅遊網站，日本攝影師川島小鳥和9m88共遊。圖／日本攝影師川島小鳥攝影，基隆市政提供。
基隆魅力登日旅遊網站，日本攝影師川島小鳥和9m88共遊。圖／日本攝影師川島小鳥攝影，基隆市政提供。
基隆魅力登日旅遊網站，日本攝影師川島小鳥和9m88共遊。圖／日本攝影師川島小鳥攝影，基隆市政提供。

基隆 日本 攝影

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