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影／米其林1星莆田基隆最終日客滿 林右昌最愛煲湯白菜

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
米其林1星莆田基隆店最終日客滿 ，，林右昌最愛煲湯白菜。記者游明煌／攝影
米其林1星莆田基隆店最終日客滿 ，，林右昌最愛煲湯白菜。記者游明煌／攝影

新加坡米其林1星餐廳「莆田」基隆店吹熄燈號，營業到昨天最後一天，中午及晚間都客滿，民眾來回味好味道，很多人覺得可惜。市長林右昌昨天率市府幾位局處長用餐，為業者加油打氣，也希望如有機會可以留下來，林右昌說，他最愛「煲湯白菜燉軟豆腐」湯汁味道濃厚，他非常愛喝。

王品集團指是因租約到期不續租，關基隆店和疫情沒有直接關係，是長遠考量。店家表示，昨天中午和晚間都客滿，顧客來回味、品嘗。

莆田餐廳基店位於東岸商場基隆店，昨天最後一天營業，市長林右昌聽聞後，下午午間協同夫人吳秋英、幾位局處長，前往用餐並給業者加油打氣，盼透過市府紓困方案，讓所有餐飲業者，共度這次疫情難關。

林右昌說，業者有其它因素考量，暫時離開基隆，他覺得好可惜，餐廳用餐時可眺望漂亮港景，郵輪到訪時更是最佳觀賞位置。許多基隆人會在這用餐，他平時和家人都會到這用餐，就連他父親去年生日，也是在這用餐度過。

被問到最愛哪道菜？林右昌拿著菜單指著「煲湯白菜燉軟豆腐」說，湯汁味道濃厚，他非常愛喝，此外，招牌「星洲肉骨茶」、不油膩Q彈好吃「東坡肉」、「脆皮蒜香雞」及「莆田滷麵」都是他的必點首選。

林右昌表示，這次疫情對旅遊、觀光及餐飲業衝擊大，疫情終究會過去，基隆近年整體觀光及郵輪產業快速發展，值得業者繼續耕耘，歡迎更多餐飲業者到基隆來。他請同仁慰留業者留下或之後返回基隆努力，市府對促參案也減租相關租金，回饋承租餐飲業者，盼對業者有幫助。

不少基隆的老顧客，聽到莆田基隆店要關門了，都覺得很可惜，特別前來捧場，一名顧客說，中餐很道地，尤其湯很好喝，窗外就是基隆港海景，美食配海景，菜色也很多樣化，十分精致的中餐料理。

店家說，來莆田必吃的脆皮蒜香雞，採特殊工法製作，一口咬下皮酥肉嫩，搭配叻沙水蓮微辣鹹香，最後再以細心熬煮8小時的煲湯白菜燉軟豆腐做完美Ending，讓人有滿滿的幸福感。

東岸商場在2018年2月隆重開幕，成為基隆的新亮點，也是市區一處難得大商場。1樓以下為停車場，2、3、4樓商場有知名的米其林1星餐廳PUTIEN莆田、SUKIYA、HAMA壽司、石二鍋、基隆港食堂、丸龜製麵、喬義思窯烤手作廚房等，4樓是風空中跑道，可以看到基隆港及市區景，景點相當不錯，也是熱門的IG打卡熱點。

米其林1星莆田基隆店最終日客滿 ，，林右昌最愛煲湯白菜。記者游明煌／攝影
米其林1星莆田基隆店最終日客滿 ，，林右昌最愛煲湯白菜。記者游明煌／攝影
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基隆港 林右昌 疫情

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