基隆廟口夜市 1日起同時容留總量放寬至2500人
基隆市長林右昌今天表示，因為疫情趨緩，將朝回復正常生活方向努力，逐步調整管制措施，基隆廟口夜市明天起放寬同時間容留人數總量管制，從原來的2000人提高至2500人。
林右昌透過新聞稿表示，自從新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來，基隆市的疫情相對穩定，中央連續5天捎來好消息，顯見疫情趨緩。
他說，之前針對基隆廟口實施的人流控管，是以最嚴謹的態度訂定同時間容留人數管制2000人，明天起將提高到2500人，再視試行狀況隨時檢討與調整。
林右昌指出，自廟口夜市實施人數管制以來，感謝大家的配合，當初設定2000人是用最嚴格的標準，現在提高至2500人，仍是按中央指引的安全規範，也提醒大家心情可以輕鬆，但防疫不能放鬆。
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