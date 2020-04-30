花蓮輔具中心提供線上服務 查閱輔具資訊更方便
花蓮縣政府社會處日前接獲舉報，有廠商假藉縣府名義，不但到宅推銷輔具，還想利用個人資料向縣府申請補助。為避免民眾被騙、加強防疫，花蓮縣輔具資源中心即日起提供有輔具需求的民眾，可直接透過網路線上系統，觀看預計申請的輔具，若有進一步需求可再電話諮詢，減少民眾往返車程。
花蓮縣輔具資源中心表示，縣長徐臻蔚提出輔具線上e化服務的構想，網頁上不僅針對各式輔具的規格、功能、品項有詳盡的介紹，各式輔具的補助金額及補助規定都詳實明述，讓有需求者可直接在網路上瞭解欲申請的輔具。
如需進一步諮詢，民眾可撥打電話，將有專員提供服務；若須到現場試用，除落實入館戴口罩、量額溫及酒精消毒等防疫措施，現場展示輔具也都會消毒、清潔，讓民眾安心。
門諾醫院自108年1月起，由花蓮縣政府委託，承接輔具資源中心業務，提供10大類上百件輔具供租用，包括輪椅、病床、助行器、拐杖、抽痰機、製氧機等，同時有專業團隊評估選配適合輔具，提供到宅維修服務。
門諾醫院長照部職能治療師李書皓指出，新冠肺炎疫情持續蔓延，考量防疫期間諸多不便，因此提供多元化服務，預約輔具相關服務可透過電話、E-mail、傳真等方式。
花蓮縣輔具資源中心電話：03-822-5365、03-824-1657 ，傳真：03-824-1655。
花蓮縣輔具資源中心網址
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