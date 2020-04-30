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潤泰擴增礦地環團同聲反對 業者：會做好山林保護

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
多個環保團體憂心破壞生態及水土保持，同聲反對，呼籲林務局駁回。記者羅建旺／攝影
多個環保團體憂心破壞生態及水土保持，同聲反對，呼籲林務局駁回。記者羅建旺／攝影

潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘並開會，多個環保團體憂心破壞生態及水土保持，同聲反對，呼籲林務局駁回；潤泰董事長李志宏表示，並非是要擴大面積大肆開採，反而是分階段，愈開採範圍愈小，審查還有很多階段工作，若要核定開採，估計至少6年後，有做不好的地方有6年時間可以補到好。

潤泰精密材料公司108年向經濟部礦務局申請核定暨更正核定礦業用地29.9078公頃，其中包含申請核定礦業用地面積9.1061公頃、更正核定礦業用地20.8017公頃，以及原已核定無須更正礦業用地12.038982公頃，總計申請核定暨更正核定後礦業用地總面積為41.946782公頃。

羅東林區管理處依「國有林事業區林地作為申請核定或變更核定礦業用地」流程，「保安林經營準則」第13條，105年、去年召開會議，邀請專家學者、相關目的事業主管機關、當地住民代表實地勘查是否符合地質穩定、無礙國土保安及林業經營，今天是第3次現勘與會議。

對此案，荒野保護協會宜蘭分會會、宜蘭惜溪聯盟、青天2.0宜蘭反空污行動平台、蘇澳KPI 、陳定南教育基金會、地球公民基金會等共同聲明反對，認為保安林礦區內因森林消失將徹底破壞區域生態系統及水土保持，造成國土流失，羅東溪、新城溪、南澳北溪集水水源涵養功能若遭破壞，冬山與蘇澳農業用水及龍德工業區工業用水將受影響，經濟損失無法估計，礦區地質脆弱程度對溪流土石沖刷及淤積影響難以評估，羅東溪、新城溪、南澳北溪災害風險未知。

因此，環團呼籲林務局駁回此案，全台16筆保安林地內的礦業用地都應著手規畫逐步收回租地。

羅東林區管理處表示，主要是針對保安林內採礦是否影響地質穩定、無礙國土保安及林業經營，現勘並諮詢專家意見研討，後續再由羅東林管處彙整相關意見報林務局，再予函復礦務主管機關。

潤泰精密材料公司董事長李志宏表示，礦是力霸水泥在開採，潤泰98年開始經營，現在情況因有保護更好，雖然到現在還不是非常理想，但會持續改進，有信心處理好，增加面積，保留舊的大面積付租金，植生綠化，等茂密與漂亮時，再轉給政府，並非擴大面積大肆開採，反而是分階段，愈開採範圍愈小，不會擴大，針對地質穩定、國土保安等問題研究討論，該做能做會做。

他指出，並非馬上可以開採，後續還要有公開說明會、環評審查、水保審查、用地變更等，很多程序要一步一步做下去，假使一切順利，估計至少要6年，所以若有做不好的地方有6年時間可以補到好，希望有機會服務，做更好的山林保護。

潤泰董事長李志宏表示，並非是要擴大面積大肆開採，反而是分階段，愈開採範圍愈小，審查還有很多階段工作，若要核定開採，估計至少6年後，有做不好的地方有6年時間可以補到好。記者羅建旺／攝影
潤泰董事長李志宏表示，並非是要擴大面積大肆開採，反而是分階段，愈開採範圍愈小，審查還有很多階段工作，若要核定開採，估計至少6年後，有做不好的地方有6年時間可以補到好。記者羅建旺／攝影
潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘並開會。記者羅建旺／攝影
潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘並開會。記者羅建旺／攝影
潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘。圖／林務局羅東林區管理處提供
潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘。圖／林務局羅東林區管理處提供
潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘。圖／林務局羅東林區管理處提供
潤泰公司在宜蘭縣南澳鄉蘭崁山申請增加礦業用地範圍，今天現勘。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 南澳

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