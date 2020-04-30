迎接連假商機 林右昌：基隆廟口夜市遊客上修到2500人

基隆市4月12日起在基隆廟口及愛四路夜市實施容留人數總量管制，同時間容留上限2000人。基隆市長林右昌今天說，因為疫情趨緩，明天5月1日連假起，把容留上限提高到2500人，將朝回復正常生活的方向努力。

林右昌說，連續5天零確診，顯見新冠肺炎疫情趨緩。廟口夜市實施人數總量管制以來，感謝大家配合，現在放寬仍符合中央指引的安全規範，提醒民眾「心情可以輕鬆，但防疫不能放鬆」，並視試行狀況隨時檢討與調整。

基隆市政府在廟口夜市執行人流管制首日，出現人流管控「失真」狀況，被指「破功」。

林右昌隔天表示，基隆廟口夜市是全台灣唯一超前部署，依照中央指引做人流管制的夜市。夜市區共有18個出入口，且旁邊就是市民生活區域，管制非常困難。執行首日雖然沒有做到100分，不過「我想至少有75分、80分」。